انتشار الأجهزة الأمنية ضمن المناورة المشتركة للفصائل

غزة- الرأي:

تشارك الأجهزة الأمنية والشرطية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، الثلاثاء، في المناورة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية بعنوان "الركن الشديد".

وتتضمن المناورة إخلاء من المقرات الأمنية والشرطية، وانتشار لعناصر المقاومة والأجهزة الأمنية والشرطية، وحركة نشطة لمركبات الإسعاف والدفاع المدني والأمن والشرطة في جميع المحافظات، وسيتخلل المناورة سماع أصوات إطلاق نار وتفجيرات.

وفي وقت سابق، الإثنين، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، اتخاذ عدد من الإجراءات على صعيد الجبهة الداخلية، في إطار المناورة المشتركة لفصائل المقاومة.

ولفت البزم أنه سيتم إغلاق البحر أمام الصيادين والمصطافين، وإغلاق شارع الرشيد الساحلي أمام حركة المواطنين والمركبات، باستثناء المنطقة الواقعة ما بين دوار السودانية شمالاً حتى الشيخ عجلين جنوباً/ نقطة الساحل، والتي ستكون مفتوحة أمام المركبات فقط.

ونوّه البزم أن الإجراءات المتخذة ستكون ستستمر حتى 24 ساعة من بدء تنفيذها.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة بهذا الصدد، والتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية ميدانياً.