الاقتصاد تحصر خسائر المنشآت المتضررة من القصف الأخير

حصرت الطواقم الهندسية التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، خسائر المصانع والمنشآت الاقتصادية المتضررة جراء القصف الأخير شرق مدينة غزة. وذكرت الوزارة، أن طواقم الإدارة العامة للصناعة قامت بإجراء حصر لكافة الخسائر التى لحقت بالمنشآت الصناعية والمصانع المتضررة من القصف. وأوضحت، أن عملية الحصر شملت مصنع نايلون، ومصنع للبرابيش البلاستيكية، ومصنع وشركة اليازجي للمشروبات الغازية.
وبينت الوزارة أن طواقمها باشرت منذ اللحظة الاولي بحصر أضرار المصانع والمنشآت الاقتصادية المتضررة من القصف.
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