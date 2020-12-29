الاقتصاد تحصر خسائر المنشآت المتضررة من القصف الأخير

16:45الأسير جبريل الزبيدي يواصل إضرابه لليوم 18 على التوالي

16:54الصحة برام الله: 19 وفاة و 1149 إصابة كورونا في فلسطين

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