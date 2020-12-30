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الاحتلال الإسرائيلي يطور طائرة عسكرية بدون طيار تعمل بالذكاء الاصطناعي

30 كانون أول / ديسمبر 2020 07:50

الاحتلال الإسرائيلي يطور طائرة عسكرية بدون طيار تعمل بالذكاء الاصطناعي
الاحتلال الإسرائيلي يطور طائرة عسكرية بدون طيار تعمل بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة أنظمة (رافائيل) الدفاعية المتقدمة المحدودة الحكومية في إسرائيل اليوم (الاثنين) أنها طورت طائرات عسكرية بدون طيار تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة للطيران داخل المباني وتحديد ما إذا كان هناك مسلحون بداخلها.

وقالت (رافائيل)، وهي شركة تكنولوجيا إسرائيلية تابعة للحكومة في بيان إنه تم تطوير الطائرة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بناء على قدرات رؤية الحاسوب، التي طورتها الشركة بالتعاون مع شركة البرمجيات والتعرف على الوجوه (آني فيوجن).

ووفقا للشركة، فأنه من الممكن أن توفر هذه الطائرة حلا للحالات التي يمنع فيها استخدام المدنيين كدرع للجيوش من القصف الجوي، أو الحالات التي يتطلب من الجنود فيها التفتيش في المنازل.

وتم تجهيز الطائرات بالإضافة إلى روبوتات تشبه الكلاب، بالتكنولوجيا الجديدة، التي يمكنها مسح الهياكل ورسم خرائط لها مع تحديد الأشخاص الموجودين فيها، وتحديد ما إذا كان بحوزتهم أسلحة، بحسب البيان.

ويمكن للطائرة بدون طيار أن تتجول داخل المباني وخارجها، كذلك تستطيع تمييز الجدران والفتحات التي تستطيع الطيران من خلالها، وأيضا تحديد الأشخاص والأسلحة.

وأوضحت الشركة الإسرائيلية أن ذلك يقلل من حاجة دخول الجنود إلى المناطق الخطرة، بالإضافة إلى حصولهم على صورة استخباراتية دقيقة للتهديدات التي قد تواجههم.

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