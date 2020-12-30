برشلونة يواصل الترنح بتعادل مخيب أمام إيبار

واصل برشلونة نزيف النقاط عقب تعادله أمام ضيفه إيبار بهدف لمثله، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 16 من منافسات الدوري الإسباني “لا ليغا”.

وأهدر الفريق الكتالوني فرصة التقدم بالنتيجة في الشوط الأول، بعدما أضاع له مهاجمه مارتن برايثوايت ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة، قبل أن يسجل اللاعب ذاته هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل.

واستغل إيبار حالة من التراخي أصابت لاعبي برشلونة مطلع الشوط الثاني، لينجح الفريق الضيف في افتتاح التسجيل، عقب خطأ فادح من المدافع رونالد أراوخو، استغله المهاجم إنريكي غارسيا كيكي، ليخطف الكرة ويضعها عن يسار الحارس تير شتيغن.

وعلى إثر تخلفه بالنتيجة، سعى برشلونة للتعديل من خلال عدة تغييرات قام بها المدرب رونالد كومان، أسفرت عن هدف أحرزه البديل عثمان ديمبلي في الدقيقة 67، من هجمة منظمة أنهاها المهاجم الفرنسي داخل الشباك.

وظل برشلونة بهذه النتيجة محتلا المركز السادس برصيد 25 نقطة، في حين رفع إيبار رصيده للنقطة 16 في المركز الرابع عشر.