يونايتد يقفز للمركز الثاني بفوزه على ولفرهامبتون بهدف متأخر من راشفورد

تقدم مانشستر يونايتد مركزين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليصبح في المركز الثاني بعد أن سجل ماركوس راشفورد في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع ليقوده للفوز 1-صفر على ولفرهامبتون واندرارز اليوم الثلاثاء.

وبهذه النتيجة رفع يونايتد رصيده إلى 30 نقطة من 15 مباراة بفارق نقطتين خلف ليفربول حامل اللقب والمتصدر، والذي يحل ضيفا على نيوكاسل يونايتد غدا الأربعاء. وبقي ولفرهامبتون في المركز 12 برصيد 21 نقطة.

وقاد راشفورد يونايتد للانتصار عندما بدت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل بدون أهداف، إذ اصطدمت تسديدته بالقدم اليسرى بالمدافع مروان سايس ودخلت المرمى في الزاوية القريبة بعد تمريرة من برونو فرنانديز.

واعترف راشفورد بأن يونايتد انتزع النصر بعد أداء متواضع رغم أن المدرب أولي جونار سولشار لعب بتشكيلة شابتها المغامرة في وجود ثلاثة مهاجمين خلف رأس الحربة إدينسون كافاني.

وأبلغ راشفورد هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “مباراة اليوم كانت صعبة لكننا توقعنا مواجهة صعبة ونجحنا في تجاوزها. ربما ليس أفضل هدف سجلته لكن لا بأس به وسنمضي قدما”.

وأضاف “لا يمكننا أن ننظر بعيدا. نحن فريق ما زال يؤدي الكثير من العمل لكي يتطور. علينا التعامل مع كل مباراة على حدة لكن إذا واصلنا العثور على طرق للفوز بهذه الطريقة سنرى أين نحن في نهاية الموسم”.

وأهدر الفريق الزائر العديد من الفرص في الشوط الأول بعد أن تفوق على يونايتد بتمريراته السريعة من لمسة واحدة لكن أخطر فرصة كانت من نصيب أصحاب الأرض عندما أبعد الحارس روي باتريشيو محاولة فرنانديز في الدقيقة 34.

كما تصدى باتريشيو لتسديدة بعيدة المدى من بول بوجبا في الدقيقة 75 وبدا أن ولفرهامبتون قدم ما يكفي للحصول على نقطة بعد أن واجه ضغط يونايتد في الدقائق الأخيرة.

لكن لعبة بدت غير خطيرة قضت عليه في نهاية المطاف حيث تلقى راشفورد تمريرة فرنانديز في اليمين وفي ظل عدم وجود مساندة داخل منطقة الجزاء، أطلق المهاجم الإنجليزي الدولي تسديدة خدعت الحارس باتريشيو وسكنت الشباك.

وأبدى نونو إسبريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون أسفه على فقدان فريقه التركيز في الدقائق الأخيرة لكن أضاف أن الفريق بحاجة إلى تجاوز الهزيمة سريعا في خضم جدول مزدحم بالمباريات في فترة الأعياد.

وأبلغ المدرب البرتغالي منصة أمازون برايم “هذه هي كرة القدم.. إنها عملية تعلم. الوضع ليس جيدا في هذه اللحظة لكن لا يمكن أن نظل نشعر بالأسف. علينا المضي قدما. صنعنا العديد من الفرص، وفي بعض الأحيان يجب أن نستغلها بشكل أكبر”.