"هنية" يفتتح مشروع تطوير صالة حسن سلامة بالنصيرات

الوسطى- الرأي

افتتح عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مشروع تطوير وصيانة صالة الشهيد حسن سلامة بالنصيرات، مساء أمس الثلاثاء، ووقع اتفاقا يمنح بموجبه اتحاد كرة الطاولة مقرا إداريا للاتحاد.

وجرى الحفل بحضور إياد المغاري رئيس بلدية النصيرات، وسامي أبو محيسن رئيس بلدية الزوايدة، وأيمن أبو كريم نائب رئيس بلدية المغازي، والشخصيات الرياضية يتقدمهم إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، ومحمد الدلو رئيس اتحاد كرة الطاولة، وجمال أبو يوسف رئيس اتحاد كرة اليد، ووجدي جودة عضو اتحاد كرة القدم، وأعمدة الرياضة في المحافظة جودات جودة وفارس أبو شاويش، ورؤساء وممثلي الأندية في المحافظة، والمدراء العامون بالمجلس الأعلى.



وافتتح عبد السلام هنية كلمته بالترحيب بالضيوف، وعبر عن سعادته بما تحقق من تطوير لصالة حسن سلامة بعد 25 عاما على تأسيسها لخدمة الرياضة في المحافظة الوسطى.

وأكد أن مسيرة البناء والتطوير ستتواصل في كافة المنشٱت الرياضية، وقال هنية:" نفتخر بأن الصالة تحمل اسم الشهيد علي حسن سلامة أحد أبرز كوادر الثورة الفلسطينية، وعلى نفس النهج أيضا الأسير البطل حسن سلامة، وجاء الافتتاح بالتزامن مع ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية، وذكرى معركة الفرقان، سنواصل العمل خلال الشهر المقبل بتكريم شهداء فلسطين وزراعة (10) ٱلاف شجرة تحمل أسماء الشهداء".



وشكر هنية جهود بلدية النصيرات ومساندتها للنشاط الرياضي، كما أشاد بجهود طواقم المجلس الأعلى التي أشرفت على تطوير الصالة.



وتلا الكلمة توقيع عبد السلام هنية الاتفاق مع اتحاد كرة الطاولة ممثلا برئيس الاتحاد محمد الدلو، لمنح مقر إداري للاتحاد في صالة حسن سلامة واستضافة الأنشطة والبطولات الرياضية للاتحاد.

وكرم هنية رئيس بلدية النصيرات بدرع المجلس الأعلى، وتسلم درعا تقديريا من رئيس البلدية، وشمل التكريم الموظف في المجلس الأعلى محمود حمدان بعد انتهاء خدمته بالمجلس وتقديرا لمسيرته في الحافلة كنجم من نجوم كرة القدم في المحافظة الوسطى، كما قدم اتحاد تنس الطاولة درعا تقديريا لهنية.

وفي نهاية الحفل تابع الحضور نجوم كرة الطاولة أثناء تدريباتهم في الصالة، وعبرت الشخصيات الرياضية والحضور عن بالغ سعادتهم بما تم إنجازه في الصالة من تطوير وصيانة أعادت إحياء المرفق الرياضي لخدمة الرياضيين في المحافظة الوسطى.