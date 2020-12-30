"هنية" يناقش مع وزارة العمل احتياجات القطاع الرياضي في مجال التشغيل

غزة- الرأي

قدم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، قائمة احتياجات القطاع الرياضي في مجال العمل والتشغيل، خلال زيارته لوكيل وزارة العمل المهندس إيهاب الغصين، صباح اليوم الثلاثاء، وقام هنية بإطلاع الغصين على الاحتياجات الخاصة بتشغيل خريجي التربية الرياضية، ومساعدة العاملين في الأندية واللاعبين، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الأندية بسبب جاىحة كورونا وتوقف النشاط الرياضي.

وأكد هنية أن المجلس الأعلى يعمل بالتعاون مع كافة الوزارات والقطاع الخاص من أجل توفير الدعم لهذه الشريحة لتجاوز الأزمة الاقتصادية.

وشكر هنية ما قدمته وزارة العمل بدعم العاملين في القطاع الرياضي واللاعبين والتي استفاد منها (600) رياضي كمساعدة في تجاوز أزمة "كورونا".

وبدوره أشاد المهندس إيهاب الغصين بجهود المجلس الأعلى للرياضة في النهوض بالقطاع الرياضي وتنفيذ المشاريع التي تخدم تطوير النشاط الرياضي، وأكد الغصين أن الاحتياجات الخاصة بالقطاع الرياضي ستمثل أولوية في خطة 2021 ضمن الشروط والضوابط التي تطبقها وزارة العمل في التعامل مع الخريجين والعاطلين عن العمل، وطالب كل من تنطبق عليهم الشروط بتحديث بياناتهم عبر رابط تحديث بيانات الخريجين، وأشار إلى أن وزارة العمل ستكون شريكة في التخفيف من أعباء القطاع الرياضي ضمن الضوابط المعلنة.