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من خلال التشريعي والهيئات الحكومية

سلطة الأراضي: ستعالج أراضي "المحلول والمندوب" وفقاً للقانون

30 كانون أول / ديسمبر 2020 10:25

سلطة الأراضي: ستعالج أراضي "المحلول والمندوب" وفقاً للقانون
سلطة الأراضي: ستعالج أراضي

غزة- الرأي

أكد رئيس سلطة الأراضي ماهر أبو صبحة، على أن سلطة الأراضي تعمل على حل مشكلة ما تعرف بأراضي المحلول والمندوب وفقا للقانون ومن خلال المجلس التشريعي والهيئات الحكومية ذات العلاقة وأشار أ. أبو صبحة الى وجود متابعة دائمة لهذا الملف المهم مع اللجنة الحكومية المختصة لمناقشة كافة التصورات والسناريوهات المطروحة للتسوية في هذه الأراضي.  
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس سلطة الأراضي مع لجنة عائلات رفح وخانيونس بحضور مدير عام الإدارة العامة للمساحة م. عمر زايدة حيث أطلع  أ. أبو صبحة اللجنة على اخر المستجدات في معالجة ملف ما تعرف بأراضي المحلول والمندوب وبين أ. أبو صبحة ان الطواقم الفنية الخاصة بسلطة الأراضي انتهت خلال الفترة الماضية من تسجيل حوالي 2500 طلب اثبات حالة وادعاء بالحق في مناطق ما تعرف بأراضي المندوب في رفح وخانيونس على ما مساحته 46% من المساحة الكلية لهذه الأراضي مشيرا الى انه تم حوسبة وأرشفة هذا الملفات لتوفير قواعد بيانات واضحة عنها وذلك لأول مرة منذ انشاء سلطة الأراضي  . 
وبدوره أكد مدير عام الإدارة العامة للمساحة وممثل سلطة الأراضي في اللجنة الحكومية م. عمر زايدة على أن أي حل في هذه الأراضي لن يكون بمعزل عن اللجنة الممثلة للعائلات موضحا أن هناك إصرار من قبل رئيس سلطة الأراضي على أهمية الاجتماع بلجنة العائلات قبل وضع التصور النهائي لتسوية وضع أراضي المندوب والمحلول

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