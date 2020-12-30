"العمل" تبحث التعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة العمل م.إيهاب الغصين، وم. ماهر أبو ريا مدير عام التشغيل، وفدًا من وزارة الشباب والرياضة برئاسة أ. عبد السلام هنية، الأمين العام للمجلس الأعلى في الوزارة؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وبحث الطرفان تعزيز الشراكة بينهما؛ لخدمة المواطن الفلسطيني عامة والشباب بشكل خاص.

وأكد م.الغصين على أن الوزارة تعمل جاهدة على خدمة كافة أبناء الشعب الفلسطيني، وتعمل على محاربة مشكلة البطالة التي فاقمها الحصار الإسرائيلي.