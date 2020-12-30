وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تشرع بجرد العُهد والأصول في قسم اللوازم وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تؤكد على استمرار الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يشيد بأداء فرق متابعة الصفوف الافتراضية والتعلم عن بعد وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تكرم معلمات فائزات في مسابقة "المحتوى الرقمي" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 10 حالات وفاة و711 إصابة جديدة بـ"كورونا" بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تبحث التعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الاستثمار: تأجيل الأقساط على مشاريع الروضات والمراكز التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي: ستعالج أراضي "المحلول والمندوب" وفقاً للقانون وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تناقش مع المشرفين تطوير التعليم عن بعد وكالة الرأي الفلسطينية نحو مليون و797 ألف وفاة و82 مليوناً و327 ألف إصابة بـ"كورونا" عالمياً
أخبار » الأخبار الحكومية

"العمل" تبحث التعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة

30 كانون أول / ديسمبر 2020 10:30

"العمل" تبحث التعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة العمل م.إيهاب الغصين، وم. ماهر أبو ريا مدير عام التشغيل، وفدًا من وزارة الشباب والرياضة برئاسة أ. عبد السلام هنية، الأمين العام للمجلس الأعلى في الوزارة؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.
وبحث الطرفان تعزيز الشراكة بينهما؛ لخدمة المواطن الفلسطيني عامة والشباب بشكل خاص.
وأكد م.الغصين على أن الوزارة تعمل جاهدة على خدمة كافة أبناء الشعب الفلسطيني، وتعمل على محاربة مشكلة البطالة التي فاقمها الحصار الإسرائيلي.

133680108_1357355051323515_982390401291341153_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

" ورق دوالي " فيلم وثائقي يسرد حقيقه وحدة بلاد الشام بعاداتها وتقاليدها المتشابهة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟