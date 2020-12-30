تعليم غرب غزة تكرم معلمات فائزات في مسابقة "المحتوى الرقمي"

غزة- الرأي

شارك وفد رفيع المستوى من مديرية التربية والتعليم غرب غزة؛ في تكريم معلمات فائزات في جائزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومسابقة المحتوى الرقمي في مدرسة البراق الأساسية "أ".

وترأس الوفد مدير التربية والتعليم غرب غزة د.عبد القادر أبوعلي يرافقه مدير الدائرة الفنية د.جمال الفليت وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربوين، إلى جانب مديرة المدرسة أ.حنان الهمص ومعلمات المدرسة.

وفي كلمت رحب د.أبوعلي بالحضور، مشدداً على أهمية تكريم هذه الفئة التي وصفها بالمميزة، والتي تعمل ليل نهار من أجل الوطن والمواطن، وتبني الأجيال وترسم أفاق المستقبل، معرباً في الوقت ذاته عن اعتزازه بهم، مشدداً على أن العلم هو سر النجاح للجميع.

وتوجه د.أبوعلي لمديرة المدرسة بالشكر، على هذه اللفتة الكريمة في تكريم معلمات المدرسة الحاصلات على جائزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومسابقة المحتوى الرقمي.

بدورها رحبت أ.حنان الهمص بالحضور وشكرتهم على تلبيتهم دعوة الحضور، وأشارت إلى أهمية تكريم المعلمات المتميزات اللواتي بذلن أنفسهن ووقتهن من أجل إنجاح المسيرة التعليمية.

إلى هذا فقد تم تكريم المعلمات المتميزات الحاصلات على جائزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومسابقة المحتوى الرقمي في مدرسة البراق الأساسية "أ".