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وتتفقد سير العمل

تعليم شمال غزة تشرع بجرد العُهد والأصول في قسم اللوازم

30 كانون أول / ديسمبر 2020 11:11

تعليم شمال غزة تشرع بجرد العُهد والأصول
تعليم شمال غزة تشرع بجرد العُهد والأصول

غزة- الرأي

شرعت لجنة "الجرد" بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، بعملية جرد العهد والأصول في أقسام المديرية، وذلك كإجراء روتيني في نهاية كل عام.
وتتكون اللجنة من مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة (رئيساً)، وعضوية كلاً من رئيس قسم الحاسوب م. إيهاب الحليمي، ورئيس شعبة الرقابة أ. محمد الشلفوح، رئيس قسم اللوازم أ. أحمد الشنباري ومن قسم الحسابات أ. محمود أبو فول.
وأوضح أ. صالحة أن عملية الجرد، إجراء سنوي تقوم به المديرية بشكل بهدف توثيق وتثبيت العُهد والأصول المنسّبة إلى الأقسام وموظفيها؛ لضمان سير العمل على أكمل وجه.
كما تفقدت اللجنة سير العمل في قسم ومستودع اللوازم بالمديرية، باعتباره القسم المعني بتوفير احتياجات الأقسام والمدارس كافة، خاصة فيما يتعلق بالقرطاسية وأجهزة الحاسوب، والأثاث المكتبي، ومواد التنظيف وغيرها من مستلزمات العمل.
وثّمن أ. صالحة جهود الموظفين كافة، مشيدا بدورهم في خدمة المديرية وتعزيز رسالتها وتحقيق أهدافها.

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