وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنعى المخرج حاتم علي صانع "التغريبة الفلسطينية" وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الزراعة يتفقد المزارعين في المحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تشرع بجرد العُهد والأصول في قسم اللوازم وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تؤكد على استمرار الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يشيد بأداء فرق متابعة الصفوف الافتراضية والتعلم عن بعد وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تكرم معلمات فائزات في مسابقة "المحتوى الرقمي" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 10 حالات وفاة و711 إصابة جديدة بـ"كورونا" بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تبحث التعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الاستثمار: تأجيل الأقساط على مشاريع الروضات والمراكز التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي: ستعالج أراضي "المحلول والمندوب" وفقاً للقانون
أخبار » الأخبار الحكومية

الحكم المحلي تهنئ شركة مشتهى لحصولها على شهادات الجودة العالمية

30 كانون أول / ديسمبر 2020 11:42

الحكم المحلي تهنئ شركة مشتهى لحصولها على شهادات الجودة العالمية
الحكم المحلي تهنئ شركة مشتهى لحصولها على شهادات الجودة العالمية

غزة- الرأي

هنأت وزارة الحكم المحلي شركة مشتهى للهندسة والمقاولات ممثله بالسيد صفوت مشتهى ( أبو عبدالله) عضو الجمعية لحصولها على شهادات الجودة العالمية في مجالات نظام إدارة الجودة ISO9001،و البيئة ISO14001، و الصحة والسلامة المهنية ISO45001.
وعدّ وكيل الوزارة م.أحمد أو راس حصول شركة مشتهى على الشهادات بالإنجاز الذي يعبر عن التقدم الكبير الذي أحرزته الشركات الفلسطينية عبر مواكبة التطور العالمي.
وأوضح أن  هذا الإنجاز بهذا المستوى يؤشر على مدى جهوزية القطاع الخاص لمنافسة الشركات العالمية ،وتجاوز عقبات الحصار الإسرائيلي واستعداده التام للمشاركة في بناء الوطن اقتصاديا واجتماعيا وهذا الأمر يؤكد على ضرورة المساندة الحكومية للقطاع الخاص ليأخذ دوره المناط به.
وبين أهمية تكاثف الجهود المحلية والدولية للضغط على الاحتلال برفع الحصار ، وإعطاء الحرية بالعمل للشركات الوطنية محليا وإقليميا.
وهذه المرة الأولى التي تحصل عليها شركة من غزة، في قطاع الانشاءات على شهادات الجودة العالمية في مجالات إدارة الجودة ،البيئة، والصحة والسلامة المهنية.
وقد دعا وكيل الوزارة اتحاد المقاولين واتحاد الصناعة والجهات ذات العلاقة تشجيع شركاتنا ومصانعنا الوطنية للحذو نحو الجودة العالمية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

" ورق دوالي " فيلم وثائقي يسرد حقيقه وحدة بلاد الشام بعاداتها وتقاليدها المتشابهة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟