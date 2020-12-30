الحكم المحلي تهنئ شركة مشتهى لحصولها على شهادات الجودة العالمية

غزة- الرأي

هنأت وزارة الحكم المحلي شركة مشتهى للهندسة والمقاولات ممثله بالسيد صفوت مشتهى ( أبو عبدالله) عضو الجمعية لحصولها على شهادات الجودة العالمية في مجالات نظام إدارة الجودة ISO9001،و البيئة ISO14001، و الصحة والسلامة المهنية ISO45001.

وعدّ وكيل الوزارة م.أحمد أو راس حصول شركة مشتهى على الشهادات بالإنجاز الذي يعبر عن التقدم الكبير الذي أحرزته الشركات الفلسطينية عبر مواكبة التطور العالمي.

وأوضح أن هذا الإنجاز بهذا المستوى يؤشر على مدى جهوزية القطاع الخاص لمنافسة الشركات العالمية ،وتجاوز عقبات الحصار الإسرائيلي واستعداده التام للمشاركة في بناء الوطن اقتصاديا واجتماعيا وهذا الأمر يؤكد على ضرورة المساندة الحكومية للقطاع الخاص ليأخذ دوره المناط به.

وبين أهمية تكاثف الجهود المحلية والدولية للضغط على الاحتلال برفع الحصار ، وإعطاء الحرية بالعمل للشركات الوطنية محليا وإقليميا.

وهذه المرة الأولى التي تحصل عليها شركة من غزة، في قطاع الانشاءات على شهادات الجودة العالمية في مجالات إدارة الجودة ،البيئة، والصحة والسلامة المهنية.

وقد دعا وكيل الوزارة اتحاد المقاولين واتحاد الصناعة والجهات ذات العلاقة تشجيع شركاتنا ومصانعنا الوطنية للحذو نحو الجودة العالمية.