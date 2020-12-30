المالية: صرف رواتب المتقاعدين عن شهر ديسمبر غداً

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر ديسمبر/12 .

وقالت المالية في تصريح وصل "الرأي" إن الصرف سيكون غداً الخميس 31/12 في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.