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المالية: صرف رواتب المتقاعدين عن شهر ديسمبر غداً

30 كانون أول / ديسمبر 2020 12:26

صرف رواتب - أرشيف
صرف رواتب - أرشيف

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر ديسمبر/12 .

وقالت المالية في تصريح وصل "الرأي" إن الصرف سيكون غداً  الخميس 31/12 في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.

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