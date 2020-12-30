المالية: صرف رواتب المتقاعدين عن شهر ديسمبر غداً

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر ديسمبر/12 .
وقالت المالية في تصريح وصل "الرأي" إن الصرف سيكون غداً الخميس 31/12 في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.
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30 كانون أول / ديسمبر 2020 12:26
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