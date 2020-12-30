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"لجنة إحياء يوم الشهيد" تشكل فرق العمل لتنفيذ مبادرة "أحياء يرزقون"

30 كانون أول / ديسمبر 2020 01:17

"لجنة إحياء يوم الشهيد" تشكل فرق العمل لتنفيذ مبادرة "أحياء يرزقون"

غزة- الرأي

عقدت اللجنة المشرفة على إحياء يوم الشهيد الفلسطيني، اجتماعاً ضم فرق العمل في محافظات غزة التي ستتولى متابعة تنفيذ مبادرة "أحياء يرزقون", المقرر أن تنطلق يوم السادس من يناير المقبل في كافة محافظات الوطن، وضم الاجتماع عضوي اللجنة العليا لإحياء يوم الشهيد كل من نبيل عواجة ومصطفى العوضي، وأعضاء الفرق العاملة في كافة المحافظات.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة توزيع المهام ومخاطبة الأندية التي ستكون شريك أساسي في تنفيذ المبادرة، كما تم الاتفاق على أن تمثل مؤسسة الشهيد في لجان العمل وكذلك وزارة الزراعة.
وناقش الحضور الاحتياجات الخاصة بالمبادرة، والتنسيق مع كافة الفرق على أن  يبدأ التنفيذ يوم السادس من يناير المقبل.
يذكر أن مبادرة "أحياء يرزقون" ستشمل زراعة (10) ألاف شجرة زيتون تحمل كل شجرة اسم شهيد من شهداء فلسطين، كما سيتم تنفيذ جدارية الوفاء للشهداء.

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