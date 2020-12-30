الزراعة تواصل إدخال تقاوي البطاطس وفق الشروط الفنية الموافق عليها

غزة- الرأي

تواصل وزارة الزراعة الفلسطينية،ادخال تقاوي البطاطس الى قطاع غزة..

وأعلنت الوزارة، أمس الثلاثاء، عن السماح لاستيراد كميات إضافية من تقاوي البطاطس لمن يرغب، على أن يقوم صاحب الطلب بتقديم طلب الاستيراد لمديرية الزراعة، في المحافظة التي يسكن بها، شريطة أن يكون الاستيراد حسب الشروط والمعايير المعمول بها في الوزارة

هذا،وتقوم اللجنة الفنية لفحص التقاوي المستوردة من الخارج،اضافة الى أخذ عينات وفحص الشحنات الواردة الي قطاع غزة حسب تعليمات واشتراطات وزارة الزراعة والتي أعلنت الوزارة عنها قبل نهاية شهر يوليو عن تقديم طلبات الاستيراد مبينا فيها الصنف والمصدر وبلد المنشأ والكمية المراد استيرادها والرتبة.

بدوره، تحدث م. إياد السلك رئيس اللجنة الفنية لفحص تقاوي البطاطس بأنه وزارة الزراعة لا تسمح باستيراد التقاوي المذكورة الا بموافقة مسبقة من الوزارة،ومن دول توافق عليها، ضمن برنامج مراقب حقليا ومخبريا، على أن تكون الأصناف المسموح استيرادها محددة من الوزارة

وفي نفس السياق،اكد السلك حرص وزارته من بداية العام علي تحديد وإعتماد رتبة تقاوي الأساس التي سيتم إدخالها الي القطاع وهي رتبة تقاوي (E)والتي تتميز ببطاقة البيان البيضاء وما تحتويه من مواصفات جيدة في الإنتاج ومواصفات أخري من حيث مقاومتها للأمراض والفيروسات ومن إنتاج تقاوي أفضل للزراعة في الموسم الخريفي.

من جهته، قال م. محمد قنديل عضو اللجنة الفنية لفحص تقاوي البطاطس بأن جميع الشحنات قبل دخولها الي القطاع يجب عليها أن تخضع للإجراءات والاشتراطات الفنية من خلال فحص الوثائق الواردة لتقاوي البطاطس من دول الاستيراد حتي معبر كرم أبو سالم ، اذا تقوم اللجنة بفحص العينات الواردة من المعبر ظاهريا فيما يخص مطابقة الصنف والرتبة، الأضرار الميكانيكية، الأمراض الفطرية والبكتيرية ، واعداد تقارير بذلك ومن ثم أرسال العينات للفحص المخبري للكشف عن الأمراض الفطرية والبكتيرية .

يذكر أن محصول البطاطس يزرع بغزة في عروتين وهي العروة الرئيسية (الربيعية) والتي تزرع في بداية شهر يناير حتي منتصف فبراير والتي تزرع من تقاوي البطاطس المستوردة، ثم العروة الخريفية والتي تزرع في بداية شهر سبتمبر حتي منتصف أكتوبر وهي التي تزرع من تقاوي أنتجت محليا من موسم العروة الربيعية .