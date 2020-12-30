وزارة التعليم تسلم جوزات السفر للطلبة المقبولين في منحة كوبا

غزة- الرأي

سلمت وزارة التربية والتعليم العالي، جوازات سفر للطلبة المقبولين في منحة كوبا وعددهم 13 طالب/ة ، كما تم تسليمهم التعليمات والإرشادات اللازمة في السفر.

وحضر اللقاء مدير دائرة المنح والبعثات أ .حمدي الدلو، و من قسم المنح الداخلية أ. محمد حلاوة.

وقدّم الدلو التهنئة للطلبة متمنياً لهم التوفيق في حياتهم وخدمة ووطنهم. حيث قام بإعطائهم التعليمات والإرشادات الخاصة في السفر .

و أكد الدلو أن الوزارة تبذل كل الجهود لتسهيل مهمات الطلبة, متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العلمية.

يشار إلى أنه تم تسليم الطلبة جوازات السفر كما جرى تسهيل مهماتهم للسفر عبر معبر رفح بالتعاون مع وزارة الداخلية.

