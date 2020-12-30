"هنية" يشيد بالتقدم العلمي في جامعة الإسراء

غزة- الرأي

أشاد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بما حققته جامعة الإسراء من تقدم في كافة المجالات علميا وأكاديميا، وفي حصولها على شهادة " الٱيزو" العالمية.

وذلك خلال استقبال هنية في مكتبه بمقر المجلس الأعلى بغزة، صباح اليوم الاربعاء، لوفد من إدارة جامعة الإسراء ضم د.أحمد الحساينة ناىب رىيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، ود.احمد شرف مدير دائرة الرقابة الإدارية، ود.بسام الصرفندي مدير دائرة العلاقات العامة، والمهندس إيهاب أبو الخير منسق العلاقات العامة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون بين الجامعة والمجلس الأعلى وتجهيز مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون، والاستفادة من برامج الطرفين.

ومن جهته ثمن د. أحمد الحساينة من جامعة الإسراء جهود المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وما يقدمه على صعيد تطوير البنية التحتية ورعاية النشاط الرياضي، وأوضح الحساينة أن الجامعة نجحت في فتح ٱفاق جديدة في مجال الدراسات العليا وإتاحة تخصصات نوعية تلبي حاجة المجتمع، كما أشار إلى وضع حجر الأساس للمستشفى الجامعي.

وأكد أن التعاون مع المجلس الأعلى سيفيد القطاع الرياضي وسيعزز خدمة الرياضيين.