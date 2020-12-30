الأدلة الجنائية تفتتح دبلومة تدريّبية في علوم "مسرح الجريمة"

غزة- الرأي

افتتحت دائرة معهد التدريب بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية دورةً تخصصية في علوم مسرح الجريمة، بحضور مدير الإدارة العقيد علي القدرة والرائد زكريا المبحوح رئيس قسم الدراسات والتحليل بمعهد التدريب والرائد أسامة عفانة رئيس قسم التصوير الجنائي.

وأوضح العقيد القدرة خلال كلمةٍ افتتاحية أن الدورات التدريبية والتطويرية تهدف إلى رفع كفاءة الضباط والأفراد العاملين في الميدان لاسيما في ظل المهام التخصصية والفنية لمنتسبي إدارة الادلة الجنائية وهندسة المتفجرات ".

وقال القدرة: "إن الدبلومة التدريبية سيخضع الملتحقين بها لامتحانات عند نهايتها وستعتمد شهاداتها من قبل وحدة التخطيط والتطوير بجهاز الشرطة الفلسطينية".

من جانب آخر، أوضح الرائد المبحوح أن الدورة التخصصية عبارة عن دبلومة تشمل 60 ساعة دراسية ما بين مواد نظرية ومواد تطبيقية في علم البصمات والأسلحة والحرائق والتصوير الجنائي، مشيراً إلى أن عدد الملتحقين في الدبلومة 11 ضابطاً من دائرتي الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بمحافظتي الشمال وغزة كمرحلةٍ أولى على أن تلتحق باقي الطواقم الفنية لباقي دوائر المحافظات بالدورة خلال مراحل قادمة، وذلك تحقيقا لقواعد التباعد والسلامة في ظل تفشي فايروس كورونا.