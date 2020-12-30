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مباحث الشمال تُنجز قضايا سطو وسرقة بقيمة 8400 شيكل

30 كانون أول / ديسمبر 2020 02:08

مباحث الشمال تُنجز قضايا سطو وسرقة بقيمة 8400 شيكل
مباحث الشمال تُنجز قضايا سطو وسرقة بقيمة 8400 شيكل

غزة- الرأي

أنجزت المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية – قسم مباحث بيت حانون في محافظة شمال قطاع غزة عدد من قضايا السطو على منازل المواطنين بالإضافة إلى سرقة أجهزة جوال بلغت قيمتها 8400 شيكل .

وذكر الرائد يوسف شبات رئيس قسم مباحث بيت حانون أن عدد من شكاوى المواطنين وردت إلى القسم حول قيام مجهول بالسطو على منازلهم وسرقة أجهزة جوالات وممتلكات أخرى.

وأشار الرائد شبات إلى أنه ومن خلال إجراء واسع للتحريات المكثفة في المنطقة وقع الاشتباه على المدعو "أ.ق" البالغ من العمر "19" عاماً من سكان بيت حانون وهو من أصحاب السوابق والعود الإجرامي.

وبيّن أنه جرى استدعاء المدعو "ق" حسب الأصول القانونية وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، وأفاد بأنه قام بأول عملية سطو في المنطقة منذ شهر تقريباً، وذلك عن طريق دخوله من النوافذ مستغلاً عدم وجود حماية لها.

ولفت الرائد شبات إلى أنه تم التواصل مع النيابة العامة للحصول على إذن تفتيش لمنزله، حيث تم ضبط المسروقات وتحريزها حسب الأصول, مشيراً إلى أنه تم إحالة ملف القضية والمضبوطات إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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