مباحث رفح تضبط سارق مصاغ ذهبي بقيمة 7 آلاف شيكل

رفح- الرأي

ألقت المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية بمحافظة رفح القبض على لص سرق مصاغاً ذهبياً من منزل مواطنة غرب المدينة، بقيمة 7 آلاف شيكل.

وفي هذا السياق، أوضح النقيب نائل بشير رئيس المباحث العامة في مدينة رفح أن المباحث تلقت معلومات حول دخول لص إلى منزل المواطنة (ه. خ) في منطقة تل السلطان برفح وسرقة مصاغها الذهبي.

وأشار النقيب بشير إلى أن المباحث شرعت بالتحريات وجمع المعلومات حيث وقع الاشتباه على المدعو (خ. ع) 27 عاماً، مبيناً أن المباحث استدعته وأقر بالتحقيق معه دخوله لشقة المشتكية، وسرقة مصاغها الذهبي، وبيعه لأحد محلات الذهب بالمدينة، بمساعدة والدته دون علمها ان الذهب مسروق.

ولفت مدير مباحث رفح إلى تدوين أقوال اللص بالكامل وإحالة الملف لمفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.