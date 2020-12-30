مختصون يوصون بضرورة تسليط الضوء على واقع ومعاناة الأسرى المعاقين

غزة- الرأي

أوضى مختصون بضرورة تسليط الضوء على واقع ومعاناة الأسرى المعاقين جسدياً ونفسياً والتأكيد على أهمية البعد القانونى والاعلامى لقضية الأسرى ذوى الإعاقة ، والوقوف بجانبهم أمام ما يتعرضون له من انتهاكات وعدم توفير الرعاية الخاصة التى يحتاجونها وتوفير العلاج اللازم لهم، بمشاركة عدد من المتخصصين في مجال الأسرى والحقوقيين عبر برنامج الزووم وأسرى محررين ولجنة أهالى الأسرى.

جاء ذلك، خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الأسرى بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية فى مقر الوزارة بعنوان" الأسرى ذوى الإعاقة فى سجون الاحتلال الإسرائيلي بين مطرقة السجان وسندان الإعاقة".



استعرضأ. بهاء الدين المدهون/ وكيل وزارة الأسرى والمحررين، أوضاع الأسرى ذوي الإعاقة داخل سجون الاحتلال والذي وصل عددهم الى 27 أسير يعانى من اعاقة جسدية ونفسية، يتعرضون لانتهاكات جسيمة من قبل السجان بالاضافة الى سياسة الاهمال المتعمد لهم وسياسة العزل، وتطرق الى ظروف الاعتقال القاسية التي تزيد من معاناتهم، ولا توفر لهم إدارة السجون احتياجاتهم الخاصة أو أجهزة مساعدة، فى مخالفة صريحة لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية التي تعتبر هؤلاء ذوى احتياجات خاصة لا يجوز الاعتداء عليهم بل تقديم العون والمساعدة لهم.



أوضحد. غازي حمد / وكيل وزارة التنمية الإجتماعية، أهمية عقد مثل هذه الندوات التى تسلط الضوء على قضية تعتبر من أنبل قضايا الشعب الفلسطيني خاصة فئة الأسرى ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي شدد على ضرورة التضامن والاعتراف بحق هذه الفئة بالعيش الكريم الذين يخوضون معركة مزدوجة من المعاناة تجمع ما بين الإعاقة والسجان وضرورة أن يشكل حاضنة للأسرى ذوى الإعاقة نظراً للصعوبات التى يواجهونها، مشيراً بأن هذه الفئة من الأسرى تتعرض لحرمان كبير من المعاملة الإنسانية والمساعدة التى يحتاجونها بطبيعة حياتهم الاعتقالية القاسية، ويمارس عليهم عداوة شديدة من قبل السجانيين ومزيداً من الانتهاكات.



بدوره، أشارأ. ابراهيم منصور / ممثل لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، بأن قضية الأسرى ذوى الإعاقة ذات أهمية بالغة، يعانون من مشاكل عديدة داخل الأسر تزيد وتضاعف من آلامهم خاصة الإزدحام داخل الإقسام وتقييد حركتهم وأيضا العزل الإنفرادى والذي بدوره يؤدى نتيجته الى أمراض وسلوكيات عديدة وأثار نفسية مدمره وعدم توفير رعاية خاصة لهم ورفض عزلهم عن باقى الأسرى الأصحاء، مطالباً بالعمل الدؤووب فى توفير المساعدات اللازمة لهم وتسليط الضوء على قضيتهم، وتجنيد طاقة كافة المؤسسات الحقوقية والدولية للضغط على الاحتلال بالافراج الفورى عنهم.



فيما تطرق أ. معاذ أبو شرخ /المتحدث بإسم إعلام الأسرى، الى احصائية أعداد الأسرى المرضي داخل سجون الاحتلال والذي يتواجد فيه أكثر من 700 مريض منهم 27 أسيراً من ذوى الاحتياجات الخاصة و4 أسرى يعيشون على كراسي متحركة، و21 أسيراً مصاب بمرض السرطان، و15 أسيراً يقيمون بشكل شبه دائم فى ما يسمي عيادة سجن الرملة وهم من أخطر الحالات المرضية وجميعهم يعانون من اهمال طبي متعمد، لا يوجد تشخيص لأى أمراض من قبل الأطباء ولا يصفون لهم أى علاج سواء حبة الأكامول، مشيراً الى حجم الاستهتار واللامبالاه التى ينتهجها أطباء السجون بحق الأسرى خاصة فى مستشفى سجن الرمله.



وتخلل الندوة مداخلات عبر الفيديو من داخل فلسطين وخارجها، من بينهم أ./ أمينة الطويل الناطق بإسم مركز فلسطين لدراسات الأسرى وأ./ خالد فهد من المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى، وأ./ شادى لبد من المبادرة الأوروبية للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، أ./ سهام سلامى من الأكاديمية التونسية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين، وجميعهم أشارو الى ضرورة ابراز قضية الأسرى العادلة لشعوب العالم وابراز الانتهاكات الخاصة بالأسرى ذوى الإعاقة وتوفير المعلومات والحديث بها من خلال الندوات والمحاضرات وورش العمل فى مختلف العالم، وأن يكون هناك عمل مشترك خاص بقضية الأسرى حتى يتم توصيل الرسالة لكافة أحرار العالم وانقاذ حياتهم من ظلم السجان.