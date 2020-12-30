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تضبط كميات من "البانجو" وبذوره وسط قطاع غزة

30 كانون أول / ديسمبر 2020 08:29

المخدرات المضبوطة
المخدرات المضبوطة

غزة- الرأي:

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة، مساء الأربعاء، كميات من مادة "البانجو" المخدرة وبذورها، خلال مهمة تفتيشية بالمحافظة الوسطى.

وقال المقدم محمد شاهين مدير دائرة المكافحة بالمحافظة الوسطى، إنه خلال مهمة تفتيشية لمنزلين اثنين بإسناد من قوة الفرع، تم ضبط 30 كيلوجرام و436 بذرة من مادة البانجو المخدرة.

وأضاف "شاهين" أنه تم توقيف صاحبي المنزلين، وهما الشقيقان (عبد ف، ك)، و(عبد ق، ك)، بعد ضبط الكمية المذكورة خلال مهمة التفتيش.

ولفت إلى أنه تم إحالة الموقوفَيْن وكافة المضبوطات إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

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