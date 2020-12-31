لجنة مكافحة العدوى بمستشفى النصر تعقد محاضرة لقسم الحضانة

غزة- الرأي

نفذت لجنة مكافحة العدوى بمستشفى النصر للأطفال محاضرة حول سياسات مكافحة العدوى في اقسام حديثي الولادة.

وعقد الحكيم محمد صالح ، حكيم قسم الحضانة بالمستشفى يوماً تنشيطياً in job training لطاقم قسم الحضانة حول سياسات مكافحة العدوى في أقسام حديثي الولادة والية حث الطاقم على الالتزام باسس مكافحة العدوى في ظل وباء كوفيد 19 .

فيما اكدت الحكيمة سهام المقيد مشرفة مكافحة العدوى بالمستشفى على اهمية التزام الطواقم الطبية بالواقيات الشخصية في الأقسام الحرجة للحد من انتشار العدوى ضمن الطواقم العاملة والمرضى على حد سواء، وتجدر الاشارة الى ان اللقاءات استمرت على مدار يومين متواصلين.