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إلتشي يحبط ريال مدريد ليساعد أتليتيكو على الابتعاد بالصدارة

31 كانون أول / ديسمبر 2020 08:40

إلتشي يحبط ريال مدريد ليساعد أتليتيكو على الابتعاد بالصدارة
إلتشي يحبط ريال مدريد ليساعد أتليتيكو على الابتعاد بالصدارة

اكتفى ريال مدريد بتعادل مخيب 1-1 مع مضيفه المتعثر إلتشي اليوم الأربعاء ليبتعد أكثر عن أتليتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ومنح هدف لوكا مودريتش بضربة رأس التقدم لحامل اللقب في الدقيقة 20 لكن إلتشي أدرك التعادل بركلة جزاء نفذها فيدل تشافيز بعد الاستراحة.

واتيحت الفرص للفريقين لخطف الفوز وسدد لوكاس بوي مهاجم إلتشي في القائم بينما أنقذ الحارس إدجار باديا محاولتين من داني كاربخال وسيرجيو راموس.

وأوقف التعادل مسيرة ريال مدريد عند ستة انتصارات متتالية بجميع المسابقات ويحتل المركز الثاني وله 33 نقطة متأخرا بنقطتين عن أتليتيكو مدريد الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

ويحتل إلتشي المركز 15 برصيد 16 نقطة.

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