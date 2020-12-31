الصحة تناقش دليل إجراءات دائرة الشكاوى المقترح

غزة- الرأي

ناقش مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة د.عبد السلام صباح، دليل إجراءات دائرة الشكاوى المقترح وآلية تنظيم العلاقة بين إدارة المستشفيات و دائرة الشكاوى .

جاء ذلك خلال لقائه بوفد دائرة الشكاوى ترأسه مدير عام ديوان الوزير د.أشرف أبو مهادى، وبحضور أ. سائد أبو عطا مدير الشئون الادارية والمالية بإدارة المستشفيات.

واطلع د.صباح على أهم الملاحظات على الدليل ومدى إمكانية متابعة الشكاوى من قبل ادارته، من خلال تعيين موظف لمتابعة هذا الملف بشكل مركزى داخل الإدارة، الى جانب تحديد موظف فى كل مستشفى لمتابعة الشكاوى الخدماتية والإدارية ورفعها إلى إدارة المستشفيات اولا بأول والتعامل معها من قبل دائرة الشكاوى ومعالجتها.

وتم الاتفاق على عقد لقاء دورى شهرى للوقوف على أهم الملاحظات ومعالجتها ومتابعة الشكاوى المقدمة طرف دائرة الشكاوى، إضافة إلى رفع تقارير ربع دورية من قبل الشكاوى الى إدارة المستشفيات.