مستشفى الهلال الإماراتي ينظم خدمات الولادة بتطبيق برنامج الفرز

غزة- الرأي

شرعت طواقم قابلات الفرز وطوارئ الولادة في مستشفى الهلال الإماراتي بتطبيق برنامج فرز الولادة والذي أقرته وزارة الصحة لتحسين الخدمة المقدمة للسيدات داخل المستشفى.

وأوضحت مديرة دائره التمريض أ.ضياء أبو كويك، أنه تم توفير جميع عوامل إنجاح البرنامج بدءاً بكاونتر الفرز والطاقم و جهاز monitor وجهاز Pulse oximeter والاوراق الملونة حسب تصنيف الخطورة وبوسترات توضيحية.

وأكدت على أهمية هذا البرنامج كونه يسهم فى تقديم خدمة آمنة للسيدات داخل المستشفى، الى جانب تخفيف الازدحام في قسم الطوارئ والتعامل مع الحالات الخطرة كأولوية هامة بما ينعكس ايجابا على صحة الأمهات وأطفالهن.

من جانبها، بينت رئيسه قسم الطوارئ أ. سمر موافي كيفية المتابعة لجميع القابلات من خلال جدول محاضرات حول برنامج الفرز تم اعداده مسبقا ليغطي جميع طاقم قابلات طوارئ الولادة والفرز، مؤكدة على أنه تم التعميم على كاتب الاستقبال بعدم إعطاء اي ورقه طوارئ إلا من خلال التأكد بوجود ورقة ملونة لكل حالة حسب تصنيف خطورتها . المدير الاداري أ سامي ابو هويشل أوعز للاداري عدم اعطاء ورقة الطوارئ الا بعد فرز الحالة واعطائها ورقة ملونة حسب خطورتها، بما يضمن بيئة صحية مستدامة وآمنة.