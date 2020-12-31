وزارة العمل تشارك في ورشة حول السياسات القانونية والنقابية

غزة- الرأي

شاركت وزارة العمل من خلال الإدارة العامة لعلاقات العمل، بورشة نظّمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين، بعنوان "السياسات القانونية والنقابية وأثرها على حقوق العاملين".

وحضر الورشة عدد من ممثلي النقابات والاتحادات والهيئات والوزارات المختصة الممثلة بوزارة العمل ووزارة العدل.

وألقى أ.محمد الكريري مدير عام علاقات العمل في الوزارة كلمة خلال الورشة تضمنت الحديث عن تطبيق قانون العمل في ظل جائحة كورونا وتدابير الوزارة لحماية حقوق العاملين.

وقال أ.الكريري:" في الجانب التوعوي تم افتتاح صفحة خاصة بالإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل والتركيز على نشر وسائل توعوية وتعميمات وفيديوهات تركز على مخاطر العمل ، وبالذات مخاطر كورونا وطرق العدوى والوقاية، ويتم توجيه الرسائل التوعوية لأصحاب العمل لأخذ مسؤولياتهم لحماية العمال من مخاطر العدوى".

وأضاف:" تم إعداد ورشة بعنوان كورونا مرض مهني، تستند إلى معايير منظمة العمل الدولية وتجارب الدول التي اتخذت تدابير قانونية على شكل قرارات أو تعديل القانون، ويتم التحضير لرفع مقترح للأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأشار أ.الكريري إلى أنه تم توفير أدوات الوقاية والسلامة من معقمات وكمامات ووضع حواجز بلاستيكية، ومراعاة المسافات بين العاملين.

ولفت إلى أنه تم إعداد قوائم معايير تطبق من خلال التفتيش الميداني، وتشمل المخاطر البيولوجية ومخاطر كورونا ويتم المتابعة للمنشآت وعمل إصحاح في زيارة متابعة خاصة وتشمل كافة الإجراءات الصحية الوقائية من فيروس كورونا مثل توعية العمال وتدريبهم .

وتابع:" نفذت الوزارة تدخلات إسناد بمساعدات مالية بحوالي 8.6 مليون دولار لمتضرري كورونا سواء بتمويل حكومي أو بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو بتمويل من المنحة القطرية".

وفي ختام حديثه طرح أ.الكريري عدة توصيات أبرزها:

1- المراقبة على إجازات الحجر الصحي واعتبارها إجازة مرضية مدفوعة الأجر وتوعية العمال بذلك.

2- الاستمرار في دعم العمال وأرباب العمل من خلال التواصل المستمر مع كل الغيورين والمساندين للشعب الفلسطيني وخصوصاً العاملين منهم وأرباب العمل.

3- زيادة الدعم الحكومي بتخفيض الضرائب أو إلغائها عن المنشآت المتضررة بسبب الجائحة.

4- تخصيص جزء من مشاريع التشغيل لدعم أصحاب العمل والعاملين عندهم في منشآتهم بجزء من الرواتب مساهمة بالنسبة.

5- تطبيق استراتيجية العمل عن بعد من قبل الحكومة لتشجيع العاملين وأرب العمل وتشجيع الراغبين لمن فقد العمل على إعادة إدماجه في سوق العمل محلياً أو إقليمياً أو دولياً مثل مجالات (التسويق – والتجارة – الخدمات – والتقنيات-وغيرها).

6- إنشاء صندوق مالي لدعم العمال .