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"مكافحة المخدرات" تضبط كميات من البانجو المخدّر وبذوره

31 كانون أول / ديسمبر 2020 10:45

"مكافحة المخدرات" تضبط كميات من البانجو المخدّر وبذوره

الوسطى- الرأي

 ضبطت شرطة مكافحة المخدرات، مساء أمس الأربعاء، كميات من مادة البانجو المخدرة وبذورها، خلال مهمة تفتيشية بالمحافظة الوسطى.

وقال المقدم محمد شاهين مدير دائرة المكافحة بالمحافظة الوسطى، إنه خلال مهمة تفتيشية لمنزلين اثنين بإسناد من قوة الفرع، تم ضبط 30 كيلوجرام و436 بذرة من مادة البانجو المخدرة.

وأضاف شاهين أنه تم توقيف صاحبي المنزلين، وهما الشقيقان (عبد ف، ك)، و(عبد ق، ك)، بعد ضبط الكمية المذكورة خلال مهمة التفتيش.

ولفت إلى أنه تم إحالة الموقوفَيْن وكافة المضبوطات إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

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