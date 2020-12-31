لجنة"إنشاء مقر المجمع العدلي برفح" تناقش احتياجات قطاعاتها

غزة- الرأي

عقدت دائرة التخطيط والجودة في وزارة العدل والتي تشرف على عمل لجنة " المجمع العدلي في رفح" عدة لقاءات لمناقشة احتياجات ثلاثة قطاعات عدلية يخدمها مشروع المجمع العدلي.

وتشرف وزارة العدل وفق قرار صادر عن الأمانة العامة على جهود اللجنة وإنشاء وتصميم وإشغال مبنى المجمع العدلي في رفح، والذي قدمته وزارة العدل كمقترح وتمت الموافقة عليه من قِبل الأمانة العامة وتخصيص قطعة أرض له على مساحة دونمين في مركز محافظة رفح وذلك بتمويل حكومي خالص بتكلفة تقديرية تعادل مليون وخمسمائة آلاف دولار أميركي.

ويضم مقر المجمع العدلي ثلاثة قطاعات عدلية وهي المحاكم والنيابة العامة وكاتب عدل رفح، وتم تقديم احتياجات كل قطاع للجنة المشرفة على المشروع وفق م. أحمد حمدية مدير دائرة التخطيط والجودة في وحدة تطوير الأداء المؤسسي بالوزارة.

وقال حمدية أن وزارة العدل وبصفتها الجهة المشرفة على توفير وإنشاء قطاع العدالة، فإنها ستقوم برفع احتياجات القضاء والنيابة وكتبة العدل لوزارة الأشغال العامة والإسكان بالإضافة إلى مقترحات وأفكار التصميم، مشيراً إلى أنه من المتوقع البدء في تنفيذ المشروع خلال الربع الأول من العام القادم، مؤكداً أهمية المشروع والذي سيخدم قطاع كبير من الجمهور في محافظة رفح.

جدير بالذكر أن اللجنة مشكلة من المستشار/ أ. أشرف فارس أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار/ أ. زياد ثابت مدير المكتب الفني في المجلس الأعلى للقضاء، والمهندس / ماهر الرفاتي مدير عام الشئون الإدارية في المجلس الأعلى للقضاء، والأستاذ/ أ.ماهر المصري مدير عام النيابة العامة، ويشرف على رئاسة اللجنة وكيل وزارة العدل المستشار د. محمد النحال.