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الصحة تناقش تطوير الخدمات الصحة النفسية مع وفد "أطباء العالم"

31 كانون أول / ديسمبر 2020 10:54

الصحة تناقش تطوير الخدمات الصحة النفسية مع وفد "أطباء العالم"
الصحة تناقش تطوير الخدمات الصحة النفسية مع وفد

غزة- الرأي

ناقش الوكيل المساعد لوزارة الصحة د. مدحت محيسن، مقترح تطوير خدمات الصحة النفسية، بالتعاون مع مؤسسة أطباء العالم"M.S.F" في بلجيكا وإسبانيا.
وحضر اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة الرئيس بمدينة غزة مسؤولين من الإدارة العامة للتعاون الدولي والإدارة العامة للصحة النفسية بالوزارة.
وأكد د. محيسن أهمية العمل على تكامل خدمات الصحة النفسية وفق احتياج وزارته والخطة الاستراتيجية الخماسية.
ولفت إلى أن المؤسسات الدولية تبدي استعدادها دوماً في تطوير الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والمتعلقة بخدمات الصحة النفسية، الأمر الذي يجب تعزيزه واستثماره في إطار تحسين خدمات الصحة النفسية.
من جانبهم، رحب وفد "أطباء العالم" من بلجيكا وإسبانيا بالتعاون المشترك وتبادل الخبرات مع نظرائهم من وزارة الصحة بغزة، مؤكدين استعدادهم الكامل للعمل وفق احتياج لوزارة الصحة، وتحسين جودة الخدمات للصحة النفسية.

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