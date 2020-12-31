وزارة الأسرى: 27 صحفيًا يتعرضون لانتهاكات جسيمة بسجون الاحتلال

غزة- الرأي

أكدت وزارة الأسرى والمحررين بمناسبة يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني والذي يصادف اليوم الخميس 31/ 12 من كل عام، بأنه يتواجد فى سجون الاحتلال 27 صحفي فلسطيني يتعرضون لأبشع الانتهاكات منهم (8) صحفيين معتقلين بأحكام فعلية، و(8) آخرين معتقلين إدارياً، في حين يقبع (11) من الصحفيين موقوفين في سجون الاحتلال دون محاكمة مع استمرار تأجيل محاكتهم دون تهمة تذكر.

وحيّت الوزارة جموع الصحفيين وأشادت بدورهم في كشف الحقيقية وما يتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال، مؤكدة أن قضية الأسرى بحاجة الى بذل المزيد من الجهود الإعلامية والقانونية لدعم وإسناد الأسرى.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الانتهاكات تأتى في إطار تكميم الأفواه خلافا للمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الصحفي، ودليلاً دامغًا على استخفاف الاحتلال بالقرارات الدولية الضامنة لحرية عمل الصحافيين، ويندرج في سياق المساعي الإسرائيلية لإرهاب الإعلاميين، وفرض سياسة تكميم الأفواه، والتغطية على الجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا".

وأضافت: "تعرض عشرات الصحفيين أثناء عملهم للاحتجاز والمنع من التغطية وتحت تهديد السلاح مما عرض حياتهم للخطر، كما ومارست قوات الاحتلال سياسة الاعتقال بحق الصحفيين الفلسطينيين وإخضاعهم للتعذيب والاحتجاز والاستجواب، وارتفعت الانتهاكات في هذا المجال بدرجة كبيرة جدا خلال العام 2020 ومارسته قوات الاحتلال بحق الاذاعات والتلفزيونات والصحف والمطابع".

وأشارت الى أن سلطات الاحتلال فرضت سياسة منع الصحافيين من الحركة والسفر والتنقل ووضعت قيود مشددة على دخول الصحافيين الى القدس وداخل الاراضي المحتلة عام 1948 ، في المقابل منعت العديد من الصحافيين من السفر عبر معبر الكرامة تحت مبررات امنية، الأمر الذي شكل في مضمونه انتهاكا خطيرا لحقوق الصحافيين في حرية الحركة والتنقل.