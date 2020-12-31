"هنية" : تخصيص يوم تطوعي أسبوعياً لموظفي المجلس الأعلى

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع للنشاط التطوعي في مرافق المجلس الأعلى، لتحسين الخدمات وتطوير المظهر العام في الصالات والملاعب الخاصة بالمجلس وتعزيز دور العمل التطوعي في أنشطة المجلس، مع تخصيص زي موحد للموظفين أثناء العمل التطوعي، وذلك خلال تكريم الموظفين بالمجلس الأعلى بمناسبة انتهاء عام 2020، بحضور سعيد أبو سلطان وسعدي عواجة المستشارين بالمجلس الأعلى، ومحمد الدلو مدير عام وحدة الرياضة، ووجه هنية التحية للموظفين على جهودهم الكبيرة التي ساهمت في إنجاز الكثير من الخدمات وتطوير المنشٱت وفتح ٱفاق جديدة في العلاقة مع الوسط الرياضي.

وقال:" نريد أن نعزز دورنا في خدمة الوسط الرياضي، والتخفيف من أعباء الأوضاع الاقتصادية والأزمة الناتجة عن وباء " كورونا"، لدينا الكثير من الخطط والبرامج التي نسعى لتنفيذها"، وأضاف "العلاقات المميزة التي نملكها تمنحنا الثقة لدى جميع القطاعات وسنعمل على تسويق المزيد من المشاريع الحيوية لصالح القطاع الرياضي خلال العام 2021"، ونوه إلى تخصيص حوافز التميز لدى الموظفين تشجيعا لهم على تقديم كل ما لديهم من إبداع في العمل، كما أعلن عن تخصيص صندوق لدعم موظفي المجلس وقدم مبلغ (1000) دولار كمساهمة أولية في الصندوق، وفي نهاية الحفل قدم هنية شهادة تقدير وهدية لجميع الموظفين.