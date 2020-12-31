وكالة الرأي الفلسطينية مراكز التدريب المهني .. انطلاقة واعدة نحو سوق العمل وكالة الرأي الفلسطينية شرطة محافظة غزة تبحث التعاون مع وفد من النيابة وكالة الرأي الفلسطينية باحث من غزة يفوز بالمركز الأول بجائزة منظمة المجتمع العلمي العرب وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تستقبل وفدًا من جمعية تنمية المرأة الريفية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم بغزة : إطلاق مرئية روافد التعليمية وافتتاح 6 مدارس من إنجازات 2020 وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" : تخصيص يوم تطوعي أسبوعياً لموظفي المجلس الأعلى وكالة الرأي الفلسطينية 14 حالة و560 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: الرقابة الداخلية تساهم في تعزيز حوكمة وتجويد النظام الصحي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تتسلم أجهزة تنفس صناعي من مؤسسات دولية وأهلية وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد موظفي الأونروا: صرف رواتب كاملة لبعض الموظفين غير مقبول
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال تكريمه للموظفين مع انتهاء العام 2020

"هنية" : تخصيص يوم تطوعي أسبوعياً لموظفي المجلس الأعلى

31 كانون أول / ديسمبر 2020 12:36

"هنية" : تخصيص يوم تطوعي أسبوعياً لموظفي المجلس الأعلى

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة،  عن تخصيص يوم  الخميس من كل أسبوع للنشاط التطوعي في مرافق المجلس الأعلى، لتحسين الخدمات وتطوير المظهر العام في الصالات والملاعب الخاصة بالمجلس وتعزيز دور العمل التطوعي في أنشطة المجلس، مع تخصيص زي موحد للموظفين أثناء العمل التطوعي، وذلك خلال تكريم الموظفين بالمجلس الأعلى بمناسبة انتهاء عام 2020، بحضور سعيد أبو سلطان  وسعدي عواجة المستشارين بالمجلس الأعلى، ومحمد الدلو مدير عام وحدة الرياضة، ووجه هنية التحية للموظفين على جهودهم الكبيرة التي ساهمت في إنجاز الكثير من الخدمات وتطوير المنشٱت وفتح ٱفاق جديدة في العلاقة مع الوسط الرياضي.
وقال:" نريد أن نعزز دورنا في خدمة الوسط الرياضي، والتخفيف من أعباء الأوضاع الاقتصادية والأزمة الناتجة عن وباء " كورونا"، لدينا الكثير من الخطط والبرامج التي نسعى لتنفيذها"، وأضاف "العلاقات المميزة التي نملكها تمنحنا الثقة لدى جميع  القطاعات وسنعمل على تسويق المزيد من المشاريع الحيوية لصالح القطاع الرياضي خلال العام 2021"، ونوه إلى تخصيص حوافز التميز لدى الموظفين تشجيعا لهم على تقديم كل ما لديهم من إبداع في العمل، كما أعلن عن تخصيص صندوق لدعم موظفي المجلس وقدم مبلغ (1000) دولار كمساهمة أولية في الصندوق، وفي نهاية الحفل قدم هنية شهادة تقدير وهدية لجميع الموظفين.

133934130_429411521520750_6280136645719073616_n 133958016_2555427388093431_5509283388873924337_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

" ورق دوالي " فيلم وثائقي يسرد حقيقه وحدة بلاد الشام بعاداتها وتقاليدها المتشابهة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟