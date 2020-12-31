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وزارة العمل تستقبل وفدًا من جمعية تنمية المرأة الريفية

31 كانون أول / ديسمبر 2020 12:48

وزارة العمل تستقبل وفدًا من جمعية تنمية المرأة الريفية
وزارة العمل تستقبل وفدًا من جمعية تنمية المرأة الريفية

غزة- الرأي

استقبلت وزارة العمل من خلال هيئة العمل التعاوني، وفدًا من جمعية تنمية المرأة الريفية، لبحث سبل الترويج للعمل التعاوني وتذليل العقبات والتسهيلات حول تشكيل الجمعيات التعاونية.
واجتمع أ.نبيل المبحوح مدير عام هيئة العمل التعاوني، وم.ماهر أبو ريا مدير عام التشغيل، بالوفد الذي ضم أ.مها المصري مدير مكتب غزة، ود.صلاح عبد العاطي المستشار القانوني للجمعية وأ.علي وافي منسق مشروع التمكين الاقتصادي للنساء.
وتمحور اللقاء حول الوحدات الانتاجية، وشرح بعض مواد ونصوص قانون التعاون بما يخص إجراءات التسجيل للجمعيات والشروط القانونية, مع التأكيد علي التواصل ومخاطبة الجهات ذات العلاقة لتسهيل أمور الجمعيات التعاونية.
وناقش الجانبان فكرة عقد ندوات وورش عمل تعاونية مع عدة فئات من المجتمع من خلال موظفي الهيئة وبرعاية جمعية تنمية المرأة الريفية.
ويأتي هذا اللقاء استكمالا للقاءات الهيئة مع المؤسسات الشريكة والداعمة للعمل التعاوني.

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