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رئيس ديوان الفتوى يعزز تعاونه مع سلطة الاراضي

31 كانون أول / ديسمبر 2020 01:57

رئيس ديوان الفتوى يعزز تعاونه مع سلطة الاراضي
رئيس ديوان الفتوى يعزز تعاونه مع سلطة الاراضي

غزة- الرأي

استقبل رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار أسامة سعد، بمكتبة صباح اليوم، رئيس سلطة الأراضي ماهر أبو صبحة.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس الديوان ماهر أبو صبحة والوفد المرافق له ، وجرى التباحث حول بعض المسائل القانونية التي تخص سلطة الأراضي.

و تبادل الطرفان المسائل المراد بحثها، وأوضح رئيس الديوان الرأي القانوني في المسائل المبحوثة.

وفي نهاية اللقاء شكر رئيس سلطة الأراضي رئيس الديوان على الجهود التي يبذلها الديوان في تقديم المشورة القانونية للمؤسسات والوزرات الحكومية مؤكداً على استمرارية التواصل والتعاون بين ديوان الفتوى والتشريع وسلطة الاراضي.

رئيس ديوان الفتوى يعزز تعاونه مع سلطة الاراضي رئيس ديوان الفتوى يعزز تعاونه مع سلطة الاراضي
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