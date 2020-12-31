بلدية خان يونس تكرم موظفيها المتقاعدين لعام 2020

خان يونس- الرأي

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة الحفل السنوي لتكريم الموظفين المتقاعدين خلال العام 2020م، وذلك تقديراً لجهودهم في خدمة البلدية وأبناء شعبنا الفلسطيني خلال مسيرة عملهم التي دامت لسنوات طوال.

وحضر الحفل رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، ومجموعة من أعضاء المجلس البلدي، ومدراء الدوائر والمُكرمين وذويهم.

واستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم ومن ثم كلمة ترحيبية بينت أن تكريم الزملاء المتقاعدين جاء كلمسة وفاء لهم ولذويهم تقديراً لعطائهم وخدمتهم للبلدية والمواطنين.

وخلال كلمته شكر م. البطة جميع الموظفين على إخلاصهم وتفانيهم في العمل خدمة لأبناء مدينة خان يونس والنهوض بواقع المدينة، مشيداً بجهود كافة الموظفين الذين شاركونا بالفرح والترح وعملوا كجسم واحد في أوقات العسرة واليسرة، شاكراً عائلات المكرمين على ما تحملوه من صبر لغياب معيلهم وهم يمضون ساعات طوال في خدمة أبناء شعبهم حيث يُعد جهدهم جزء أصيل من الواجب الديني والوطني تجاه الوطن.

وأكد م. البطة أن البلدية تعتبر موظفيها رأس مالها الذي لا يعتليه خُسران كون العنصر البشري هو الوقود الذي يحافظ على ديمومة وديناميكية عمل بلدية خان يونس رغم كل الظروف والمحن، مترحماً على الموظفين الذين غادرونا إلى الرفيق الأعلى خلال العام الحالي ومنهم الموظف محمـد يحيى اللحام، والموظف عيد معروف، والموظف زياد أبو زهري.

بدوره شكر الموظف المتقاعد م. أسامة النجار في كلمته نيابة عن المتقاعدين إدارة البلدية على هذه اللفتة الكريمة، كما أكد على اعتزازه وانتمائه للعمل في بلدية خان يونس، مشيراً إلى أنه وزملائه عملوا بكل جد واجتهاد دعماً لمسيرة العمل والعطاء بالبلدية، داعياً إدارة البلدية إلى استمرار التواصل مع أبنائها المتقاعدين وتقديم بعض الامتيازات لهم تقديراً لجهودهم في خدمة الجميع.

واختتم الحفل بتكريم المتقاعدين وهم: ناجي سلمان الملاحي، وعائلة المرحوم محمـد يحيى اللحام، أسامة محمـد النجار، خليل أحمد رشوان، وعائلة المرحوم زيادة شحته أبو زهري، سليم محمـد أبو دبوسه، عبد الرحمن زكريا الفرا، عطوة عبد الكريم أبو ستة، عودة لباد أبو عرق، وعائلة المرحوم عيد محمـد أبو معروف، فتحي سلمان أبو مصطفى، فرج أحمد أبو جزر، محمـد قاسم الأغا، محمـد يونس الأسطل، مصطفى حمدان الزيني، مطيع خليل الفرا، نصر الدين عوض أبو خير.