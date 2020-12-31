بلدية خان يونس توزع إشعارات لتصويب الجانب القانوني لمحلات مدينة حمد

خان يونس- الرأي

وزعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، اشعارات مكتوبة لمستأجري محلات مدينة حمد السكنية وذلك من أجل تصويب أوضاعهم القانونية وتطبيق النظام المعمول به وإزالة التعديات على الممتلكات العامة.

وذكر نائب رئيس بلدية خان يونس ورئيس اللجنة المكلفة بمتابعة ملف مدينة حمد د. مازن الشيخ، أن اللجنة التي تتكون من قسم الايجارات والضبط الميداني والأقسام ذات العلاقة، قد اتخذت مجموعة من الإجراءات الواجبة من أجل تصويب أوضاع تلك المحلات، ومنع الاعتداء على أرصفة المشاة أو الطرق وإزالة كافة التعديات لضمان انسيابية مرور المواطنين واستعمال الأرصفة وذلك في إطار المساعي المبذولة للحفاظ على المشهد الحضري للمدينة.

وأوضح الشيخ أن اللجنة ستعمل خلال الفترة القادمة على استكمال كل اجراءاتها القانونية لتجديد التعاقد مع المستأجرين وضمان عدم استغلال الأملاك العامة والانتفاع بها دون وجه حق.

وشدد الشيخ على أن إدارة بلدية خان يونس ستتخذ الاجراءات القانونية المعمول بها من أجل ضمان استمرارية تقديم الخدمة لسكان مدينة حمد بشكل انسيابي يضمن جودتها والحفاظ عليها، ليتمكن السكان من قضاء احتياجاتهم المختلفة دون مشقة العناء للتوجه إلى مركز مدينة خان يونس