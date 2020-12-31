وكالة الرأي الفلسطينية رئيس ديوان الفتوى يعزز تعاونه مع سلطة الاراضي وكالة الرأي الفلسطينية " علماء فلسطين" تنظم وقفة جماهيرية لدعم الرفض الشعبي المغربي للتطبيع وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم 76 زيارة تفتيشية على الأسواق والمصانع وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الزراعة تعلن عن السماح لاستيراد تقاوي البطاطس وكالة الرأي الفلسطينية مراكز التدريب المهني .. انطلاقة واعدة نحو سوق العمل وكالة الرأي الفلسطينية شرطة محافظة غزة تبحث التعاون مع وفد من النيابة وكالة الرأي الفلسطينية باحث من غزة يفوز بالمركز الأول بجائزة منظمة المجتمع العلمي العرب وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تستقبل وفدًا من جمعية تنمية المرأة الريفية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم بغزة : إطلاق مرئية روافد التعليمية وافتتاح 6 مدارس من إنجازات 2020 وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" : تخصيص يوم تطوعي أسبوعياً لموظفي المجلس الأعلى
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية خان يونس توزع إشعارات لتصويب الجانب القانوني لمحلات مدينة حمد

31 كانون أول / ديسمبر 2020 02:08

بلدية خان يونس توزع إشعارات لتصويب الجانب القانوني لمحلات مدينة حمد
بلدية خان يونس توزع إشعارات لتصويب الجانب القانوني لمحلات مدينة حمد

خان يونس- الرأي

وزعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، اشعارات مكتوبة لمستأجري محلات مدينة حمد السكنية وذلك من أجل تصويب أوضاعهم القانونية وتطبيق النظام المعمول به وإزالة التعديات على الممتلكات العامة.
وذكر نائب رئيس بلدية خان يونس ورئيس اللجنة المكلفة بمتابعة ملف مدينة حمد د. مازن الشيخ، أن اللجنة التي تتكون من قسم الايجارات والضبط الميداني والأقسام ذات العلاقة، قد اتخذت مجموعة من الإجراءات الواجبة من أجل تصويب أوضاع تلك المحلات، ومنع الاعتداء على أرصفة المشاة أو الطرق وإزالة كافة التعديات  لضمان انسيابية مرور المواطنين واستعمال الأرصفة وذلك في إطار المساعي المبذولة للحفاظ على المشهد الحضري للمدينة.
وأوضح الشيخ أن اللجنة ستعمل خلال الفترة القادمة على استكمال كل اجراءاتها القانونية لتجديد التعاقد مع المستأجرين وضمان عدم استغلال الأملاك العامة والانتفاع بها دون وجه حق.
وشدد الشيخ على أن إدارة بلدية خان يونس ستتخذ الاجراءات القانونية المعمول بها من أجل ضمان استمرارية تقديم الخدمة لسكان مدينة حمد بشكل انسيابي يضمن جودتها والحفاظ عليها، ليتمكن السكان من قضاء احتياجاتهم المختلفة دون مشقة العناء للتوجه إلى مركز مدينة خان يونس

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

" علماء فلسطين" تنظم وقفة جماهيرية لدعم الرفض الشعبي المغربي للتطبيع

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟