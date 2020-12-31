الحكم المحلي تبحث تعزيز تعاونها مع اتحاد المقاولين

غزة- الرأي

بحث وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس مع اتحاد المقاولين بغزة، سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد والوزارة ضمن جهود تنمية البيئة الاقتصادية للقطاع الخاص والعمل على دعمه.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس، لتهنئه الوكيل بالمنصب الجديد وضم وفد الاتحاد، أمين سر اتحاد المقاولين جهاد الفرا، أمين صندوق الاتحاد م. هشام سكيك، عضو مجلس الإدارة م. عد الناصر أبو عودة، السيد/ محمد الحسيني المدير التنفيذي للاتحاد.

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بدوره، أكد أبو راس على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والغرفة التجارية ضمن جهود دعم القطاع الخاص وتحقيق المصلحة العامة ودعم البلديات بالمشاريع الاستثمارية حسب الموارد المتاحة للبلديات.

وأشار إلى أن تضافر الجهود المبذولة من قبل الطرفين من شأنه خدمة الصالح العام، وتقديم أكبر قدر من الخدمات للمواطنين كماً وكيفاً.

من جانبهم، ناقش وفد الغرفة التجارية مع الوكيل عدد من المشاكل متمثلة بالشوارع الضيقة ووضع بعض من أصحاب المحلات صناديق كبيرة امام محلاتهم وسوق البسطات الذي يقع بجوار مكب النفايات، آملين بإيجاد حلول تخدم الصالح العام.

وأكدوا على أهمية وضع خطة استراتيجية من خلال عقد لقاءات دورية للخروج برؤية شاملة وواضحة لإيجاد بيئة لإيجاد بيئة استثمارية مشجعة مع القطاع الخاص.