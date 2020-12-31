الحكم المحلي تبحث التعاون المشترك مع جامعة الاسراء

غزة- الرأي

استقبل وكيل الحكم المحلي م. أحمد أبو راس وفداً من جامعة الإسراء بغزة، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد في مكتب الوكيل لتهنئته بالمنصب الجديد، وضم الوفد أ.د.علي شاهين عميد الدراسات العليا ،د. بسام الصرفندي مدير دائرة العلاقات العامة بالجامعة، أ. وليد الأغا مدير دائرة الخرجين.

وفي بداية اللقاء رحب الوكيل بوفد الجامعة، مشيداً بجهودهم الجلية في بناء الأجيال وتخريج أفواج من الشباب سلاحها العلم، مؤكدا على أهمية دور وزارة الحكم المحلي في تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني كافة لحصد نتائج مثمرة للطرفين.

وأشار إلى أن عراقة جامعة الاسراء تمثلت في التطور السريع الذي شهدته الجامعة بالرغم من العمر الزمني لبداية انشائها.

ومن جهته أعرب أ.د.علي شاهين عميد الدراسات العليا عن استعداد جامعة الاسراء بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية لفتح قنوات تعاون ضمن مجالات عمل الوزارة الرامية لخدمة المواطنين .

كما، أبدى مدير دائرة العلاقات العامة بالجامعة استعدادهم الحقيقي للتعاون بأي مجال ترتئيه الوزارة من خلال جامعة الاسراء، موضحا بقوله: " نحن بصدد تقديم رؤية محددة للجامعة تساهم في حل مشاكل المجتمع من خلال طرح بعض الفعاليات ذات المنهج البناء"

بدوره، أكد وكيل الوزارة م. أحمد أبو راس على ضرورة التعاون المشترك لتسخير جهود البحث العلمي لدي الجامعة لخدمة أهداف الوزارة والهيئات المحلية لخدمة مجتمعنا الفلسطيني.