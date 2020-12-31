وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تبحث تعزيز تعاونها مع اتحاد المقاولين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: الإجراءات المتخذة منعت استمرار صعود منحنى الإصابات وكالة الرأي الفلسطينية بدء سريان حظر التجول في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين على طريق جنين- نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الناجي الوحيد من وحدة الخيالة يروي اللحظات الأولى لحرب "2008" وكالة الرأي الفلسطينية الشهيد" صيام" ..جمــع بيـن حســـم المواقــف وحكـمـة القــرار وكالة الرأي الفلسطينية العقيد شحادة :أخذنا على عاتقنا حماية أبناء شعبنا وحفظ أمنهم رغم استهداف عناصرنا وكالة الرأي الفلسطينية 19 وفاة و1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُعيد اعتقال الشيخ ناجح بكيرات وكالة الرأي الفلسطينية مصرع مواطنة وإصابة 4 آخرين في حادث سير بطولكرم
أخبار » الأخبار الحكومية

الحكم المحلي تكرم الوكيل السابق"رضوان" وتشيد بإنجازاته

31 كانون أول / ديسمبر 2020 10:23

الحكم المحلي تكرم الوكيل السابق"رضوان" وتشيد بإنجازاته
الحكم المحلي تكرم الوكيل السابق

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس على الإنجازات التي حققتها الوزارة على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أهمية تكاتف الجهود للإرتقاء بالوزارة وحصد العديد من النتائج لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.

جاء ذلك خلال  حفل تكريم الوكيل السابق رؤساء لوزارة الحكم المحلي المهندس المتقاعد إبراهيم رضوان في  فندق المتحف غرب جباليا، بتنظيم من اتحاد البلديات.

وأشاد وكيل الوزارة م.أحمد أبو راس بمسيرة الوكيل السابق لوزارة الحكم المحلي م. إبراهيم رضوان، وبصمته التي تركت أثرا طيبا في منظومة الحكم المحلي في قطاع غزة.

وتحدث الوكيل عن أهم المشاكل والتحديات المشتركة التي تواجه بلديات القطاع، ودور الوزارة الفعال في تذليلها، والعمل على حلها، قائلا: " نسعى جاهدين للوصول لأعلى مستوى من الخدمات المقدمة للسكان والعمل على تطويرها وتنويعها في كافة القطاعات والمجالات البيئية والصحية والمياه والصرف الصحي والعمل على تطوير واستثمار مقدرات البلديات بالتعاون مع القطاع الخاص .

وأشار إلى ضرورة تكاثف الجهود المشتركة بين البلديات لمواجهة التحديات الصعبة خاصة في ظل الازمات التي يمر بها القطاع.

وتخلل الحل عدة كلمات ، لرئيس اتحاد البلديات د.م. يحيي السراج ورئيس بلدية غزة م. مازن النجار ونائب رئيس اتحاد البلديات م. علاء البطة .

وفي نهاية اللقاء تم تكريم  وكيل الوزارة السابق المهندس إبراهيم رضوان  الذي أكد في كلمته و أثنى على جهود وزارة الحكم المحلي، وبلديات القطاع وكافة القائمين على الاحتفال.

الحكم المحلي تكرم الوكيل السابق 8c49903f-05d4-497f-be57-5f3c6d043c8a d7542e18-a86f-41a8-8bcc-d7d7057daac9 2beda1f0-c428-46d9-ba4c-8330956df4aa
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

" علماء فلسطين" تنظم وقفة جماهيرية لدعم الرفض الشعبي المغربي للتطبيع

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟