الحكم المحلي تكرم الوكيل السابق"رضوان" وتشيد بإنجازاته

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس على الإنجازات التي حققتها الوزارة على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أهمية تكاتف الجهود للإرتقاء بالوزارة وحصد العديد من النتائج لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الوكيل السابق رؤساء لوزارة الحكم المحلي المهندس المتقاعد إبراهيم رضوان في فندق المتحف غرب جباليا، بتنظيم من اتحاد البلديات.

وأشاد وكيل الوزارة م.أحمد أبو راس بمسيرة الوكيل السابق لوزارة الحكم المحلي م. إبراهيم رضوان، وبصمته التي تركت أثرا طيبا في منظومة الحكم المحلي في قطاع غزة.

وتحدث الوكيل عن أهم المشاكل والتحديات المشتركة التي تواجه بلديات القطاع، ودور الوزارة الفعال في تذليلها، والعمل على حلها، قائلا: " نسعى جاهدين للوصول لأعلى مستوى من الخدمات المقدمة للسكان والعمل على تطويرها وتنويعها في كافة القطاعات والمجالات البيئية والصحية والمياه والصرف الصحي والعمل على تطوير واستثمار مقدرات البلديات بالتعاون مع القطاع الخاص .

وأشار إلى ضرورة تكاثف الجهود المشتركة بين البلديات لمواجهة التحديات الصعبة خاصة في ظل الازمات التي يمر بها القطاع.

وتخلل الحل عدة كلمات ، لرئيس اتحاد البلديات د.م. يحيي السراج ورئيس بلدية غزة م. مازن النجار ونائب رئيس اتحاد البلديات م. علاء البطة .

وفي نهاية اللقاء تم تكريم وكيل الوزارة السابق المهندس إبراهيم رضوان الذي أكد في كلمته و أثنى على جهود وزارة الحكم المحلي، وبلديات القطاع وكافة القائمين على الاحتفال.