وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تبحث تعزيز تعاونها مع اتحاد المقاولين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: الإجراءات المتخذة منعت استمرار صعود منحنى الإصابات وكالة الرأي الفلسطينية بدء سريان حظر التجول في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين على طريق جنين- نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الناجي الوحيد من وحدة الخيالة يروي اللحظات الأولى لحرب "2008" وكالة الرأي الفلسطينية الشهيد" صيام" ..جمــع بيـن حســـم المواقــف وحكـمـة القــرار وكالة الرأي الفلسطينية العقيد شحادة :أخذنا على عاتقنا حماية أبناء شعبنا وحفظ أمنهم رغم استهداف عناصرنا وكالة الرأي الفلسطينية 19 وفاة و1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُعيد اعتقال الشيخ ناجح بكيرات وكالة الرأي الفلسطينية مصرع مواطنة وإصابة 4 آخرين في حادث سير بطولكرم
أخبار » الأخبار الحكومية

فى ظل الجائحة..خلال الشهرين الماضيين

مجمع الشفاء يجرى أكثر من 8 عمليات معقده لأورام دماغية ونخاع

31 كانون أول / ديسمبر 2020 10:37

مجمع الشفاء يجرى أكثر من 8 عمليات معقده لأورام دماغية ونخاع
مجمع الشفاء يجرى أكثر من 8 عمليات معقده لأورام دماغية ونخاع

غزة- الرأي

أجرى الطاقم الطبى بقسم جراحة الأعصاب برئاسة د.حازم كحيل أخصائى جراحة الأعصاب بمجمع الشفاء الطبى أكثر من 8 عمليات جراحية معقده لأورام دماغية وأورام في النخاع الشوكي خلال الشهرين الماضيين.

وأوضح د.كحيل أن هذه العمليات أجريت لمرضى تتراوح أعمارهم بين( ١٦ عام وحتي ٧٥ عام)، كانوا يعانون من صداع ودوخة وتشنجات وبعضهم كان يعاني من ضعف في القوه العضلية والاحساس في الأطراف.

وقال :" كانت تصل عدد ساعات اجراء العمليات ما بين( ٣ الي ٦ ساعات) ، منها ما يتم إجراؤه بشكل طارىء فى ساعات متأخرة بعد منتصف الليل وتحديدا إجراء عملية دقيقة في النخاع الشوكي لمريضة كان تعاني من شلل سفلى، نتيجة ورم في النخاع الشوكي، وأجريت لها العملية بشكل عاجل فى هذه ساعة متأخرة والتى كانت بمثابة إنقاذ حياة.

ويشير د.كحيل الى أن أكثر تلك العمليات تعقيدا وتطبع فى الذاكرة لخطورتها كانت لمريضتين أجريت لهم استئصال أورام دماغية مرتجعة، حيث أجرى لهم في السابق عمليات جراحية في الخارج، فكانت بمثابة تحدي لوجود أورام دماغية كبيرة مع التصاقات شديدة مكان الجراحات السابقة، و تكللت بنجاح كبير.

وثمن د.كحيل جهود الطاقم الطبى المشارك فى اجراء هذا الكم والنوع من هذه العمليات رغم ضعف المستلزمات الطبية، إضافة إلى الحذر والخطر فى التعامل مع المرضى على أنهم حالات اشتباه فى ظل الجائحة وأخذ سبل الوقاية العامة للمحافظة على سلامة الطواقم الطبية.

وتوجه د.كحيل بالشكر الكبير للطاقم المشارك من قسم جراحة الأعصاب وقسم التخدير والعناية المركزه والعمليات، وأقسام التخصصات.

مجمع الشفاء يجرى أكثر من 8 عمليات معقده لأورام دماغية ونخاع 134247771_242105297274783_1889326706180608616_n 134737627_701206610763616_5893840795881873133_n 133926311_152653429952256_5994959953327263415_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

" علماء فلسطين" تنظم وقفة جماهيرية لدعم الرفض الشعبي المغربي للتطبيع

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟