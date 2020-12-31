مجمع الشفاء يجرى أكثر من 8 عمليات معقده لأورام دماغية ونخاع

غزة- الرأي

أجرى الطاقم الطبى بقسم جراحة الأعصاب برئاسة د.حازم كحيل أخصائى جراحة الأعصاب بمجمع الشفاء الطبى أكثر من 8 عمليات جراحية معقده لأورام دماغية وأورام في النخاع الشوكي خلال الشهرين الماضيين.

وأوضح د.كحيل أن هذه العمليات أجريت لمرضى تتراوح أعمارهم بين( ١٦ عام وحتي ٧٥ عام)، كانوا يعانون من صداع ودوخة وتشنجات وبعضهم كان يعاني من ضعف في القوه العضلية والاحساس في الأطراف.

وقال :" كانت تصل عدد ساعات اجراء العمليات ما بين( ٣ الي ٦ ساعات) ، منها ما يتم إجراؤه بشكل طارىء فى ساعات متأخرة بعد منتصف الليل وتحديدا إجراء عملية دقيقة في النخاع الشوكي لمريضة كان تعاني من شلل سفلى، نتيجة ورم في النخاع الشوكي، وأجريت لها العملية بشكل عاجل فى هذه ساعة متأخرة والتى كانت بمثابة إنقاذ حياة.

ويشير د.كحيل الى أن أكثر تلك العمليات تعقيدا وتطبع فى الذاكرة لخطورتها كانت لمريضتين أجريت لهم استئصال أورام دماغية مرتجعة، حيث أجرى لهم في السابق عمليات جراحية في الخارج، فكانت بمثابة تحدي لوجود أورام دماغية كبيرة مع التصاقات شديدة مكان الجراحات السابقة، و تكللت بنجاح كبير.

وثمن د.كحيل جهود الطاقم الطبى المشارك فى اجراء هذا الكم والنوع من هذه العمليات رغم ضعف المستلزمات الطبية، إضافة إلى الحذر والخطر فى التعامل مع المرضى على أنهم حالات اشتباه فى ظل الجائحة وأخذ سبل الوقاية العامة للمحافظة على سلامة الطواقم الطبية.

وتوجه د.كحيل بالشكر الكبير للطاقم المشارك من قسم جراحة الأعصاب وقسم التخدير والعناية المركزه والعمليات، وأقسام التخصصات.