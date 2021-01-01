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محمد صلاح يهز شباك يوفنتوس بهدف خرافى

01 كانون ثاني / يناير 2021 08:42

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم المصرى محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، أحد أجمل أهدافه خلال مسيرته الكروية، فى مرمى العملاق الإيطالي فريق يوفنتوس، فى مارس عام 2015، عندما كان يرتدى قميص فريق فيورنتينا، معارا من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي. 

وجاء هدف محمد صلاح، المميز فى شباك يوفنتوس، فى ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، موسم 2014 - 2015، من مجهود فردى رائع، بعد استلامه الكرة من زميله فى فريق الفيولا، ليقطع أكثر من نصف الملعب ركضا بالكرة، قبل أن يصل إلى مرمى اليوفى، ويسددها على يسار الحارس. 

وسجل الفرعون المصرى، هدفا أخر فى شباك فريق السيدة العجوز، فى نفس المباراة، والتى انتهت لمصلحة فريق فيورنتينا، بنتيجة 2 - 1. 

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