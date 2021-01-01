وكالة الرأي الفلسطينية محمد صلاح يهز شباك يوفنتوس بهدف خرافى وكالة الرأي الفلسطينية النخالة: المقاومة حققت إنجازات على مستوى التصنيع والاعداد وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء صافية إلى غائمة جزئياً دون تغير درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية إضاءات وزارة الصحة خلال عام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 342 قضية وتوقف 48 متهمًا وكالة الرأي الفلسطينية النيابة ومديرية العمل بالوسطى يؤكدان على تشديد الاجراءات بحق المخالفين وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام : 2021 سيشهد نهوضاً بواقع العدالة وترسيخ سيادة القانون وكالة الرأي الفلسطينية الرعاية الأولية تقدم "خدمات الجلدية" في عدد من مراكزها الصحية وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يجرى أكثر من 8 عمليات معقده لأورام دماغية ونخاع وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تكرم الوكيل السابق"رضوان" وتشيد بإنجازاته
أخبار » الرياضة و الملاعب

ميسي الأكثر تسديدا على المرمى في 2020 بالبيج فايف ومحمد صلاح الثالث

01 كانون ثاني / يناير 2021 08:44

تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة، في صدارة قائمة أكثر اللاعبين تسديدا على المرمى في عام 2020، في الدوريات الخمس الكبرى "البيج فايف"، متفوقا على الثنائي، كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وذكرت شبكة "سكاواكا" للاحصائيات، أن ميسي سدد 88 كرة على المرمى في الدوري الإسباني خلال عام 2020، ليحتل صدارة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف، بفارق 19 تسديدة عن كريستيانو رونالدو و30 تسدسدة عن الفرعون المصري.

وكان ميسي قد سجل أكثر عدد من الأهداف في الدوري الإسباني خلال 2020 بـ19 هدفا، ونفس الحال لرونالدو الذي احرز 33 هدفا في الدوري الإيطالي، كما تصدر محمد صلاح هدافي البريميرليج في 2020 برصيد 23 هدفا.

وفيما يلي أكثر 10 لاعبين  تسديدا على المرمى في عام 2020 بالبيج فايف

:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) - 88

2- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) - 69

3- المصري محمد صلاح (ليفربول) - 58

4- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بارين ميونخ) - 56

5- الإيطالي شيرو إيموبيلي (لاتسيو) - 54

6- الإنجليزي دومينيك كالفيرت-لوين (إيفرتون) - 47

7- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - 46

8- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) - 46

9- الإيطالي دومينيكو بيراردي (ساسولو) - 44

10- الهولندي فيجورست (فولفسبورج) والإيطالي أندريا بيروتي (تورينو) 42

https://img.youm7.com/ArticleImgs/2020/12/31/561088-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%89.png

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

" علماء فلسطين" تنظم وقفة جماهيرية لدعم الرفض الشعبي المغربي للتطبيع

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟