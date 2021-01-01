ميسي الأكثر تسديدا على المرمى في 2020 بالبيج فايف ومحمد صلاح الثالث

تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة، في صدارة قائمة أكثر اللاعبين تسديدا على المرمى في عام 2020، في الدوريات الخمس الكبرى "البيج فايف"، متفوقا على الثنائي، كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وذكرت شبكة "سكاواكا" للاحصائيات، أن ميسي سدد 88 كرة على المرمى في الدوري الإسباني خلال عام 2020، ليحتل صدارة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف، بفارق 19 تسديدة عن كريستيانو رونالدو و30 تسدسدة عن الفرعون المصري.

وكان ميسي قد سجل أكثر عدد من الأهداف في الدوري الإسباني خلال 2020 بـ19 هدفا، ونفس الحال لرونالدو الذي احرز 33 هدفا في الدوري الإيطالي، كما تصدر محمد صلاح هدافي البريميرليج في 2020 برصيد 23 هدفا.

وفيما يلي أكثر 10 لاعبين تسديدا على المرمى في عام 2020 بالبيج فايف

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1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) - 88

2- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) - 69

3- المصري محمد صلاح (ليفربول) - 58

4- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بارين ميونخ) - 56

5- الإيطالي شيرو إيموبيلي (لاتسيو) - 54

6- الإنجليزي دومينيك كالفيرت-لوين (إيفرتون) - 47

7- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - 46

8- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) - 46

9- الإيطالي دومينيكو بيراردي (ساسولو) - 44

10- الهولندي فيجورست (فولفسبورج) والإيطالي أندريا بيروتي (تورينو) 42