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برشلونة يحقق أسوأ سجل تهديفى سنوى منذ 2004

01 كانون ثاني / يناير 2021 08:51

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حقق برشلونة الإسباني، أسوأ سجل تهديفى خلال عام، للمرة الأولى منذ عام 2004، من خلال تسجيله 99 هدفا فى جميع المسابقات، والذى كان أخرهم فى شباك فريق إيبار، الثلاثاء الماضى، فى الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن برشلونة، فشل للمرة الأولى ، فى الوصول إلى 100 هدفا خلال عام واحد، منذ عام 2004، عندما كان يقوده المدير الفنى الهولندى فرانك ريكارد، برصيد 91 هدفا.

أضافت الصحيفة، أن عام 2015، سجل البارسا، تحت قيادة المدرب لويس إنريكى، الرقم القياسي للفريق الكتالونى تهديفيا، خلال عام واحد، برصيد 180 هدفا، ولكن تراجع السجل التهديفى للفريق منذ هذا العام، ليصل إلى 99 هدفا، خلال عام 2020.

وأشارت الصحيفة، إلى أن البداية الكارثية لبرشلونة، على مستوى الدوري الإسباني خلال الموسم الحالى، السبب الرئيسي فى تراجع السجل التهديفى للفريق، بعد وصوله إلى المركز السادس، بعد خوضه 15 مباراة، محققا الفوز فى 7 مباريات فقط، وهو ما لم يشهده الفريق منذ موسم 2003 – 2004، عندما حقق 5 انتصارات فى نفس عدد المباريات.

ويحتل برشلونة، المركز السادس، بجدول ترتيب الدوري الإسبانى الموسم الجاريى، برصيد 25 نقطة، متأخرا بفارق 10 نقاط، عن أتلتيكو مدريد، صاحب الصدارة برصيد 35 نقطة.

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