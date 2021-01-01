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كيفية إلغاء الاشتراكات على جهاز أيفون

01 كانون ثاني / يناير 2021 09:52

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تربط أبل التسوق الالكترونى والاشتراكات عبر تطبيق واحد، حيث تجعل جميع مدفوعاتك المتكررة للموسيقى وعمليات الشراء داخل التطبيق والاشتراكات المماثلة في مكان واحد على جهاز أيفون الخاص بك، ويجب عليك اتباع بعض الخطوات للدخول على قائمة اشتراكاتك، وتذكير نفسك بالاشتراكات التي تدفع مقابلها كل شهر. 
 
وقد تتفاجأ عندما تكتشف أنه لا تزال تتم محاسبتك على بعض الاشتراكات التي تم نسيانها منذ فترة طويلة، وبمجرد الوصول إلى هناك، يمكنك التخلص من العناصر التي لم تعد بحاجة إليها.
 
فقط تذكر أن هذا ينطبق فقط على الاشتراكات التي قمت بالتسجيل فيها باستخدام حساب معرف أبل الخاص بك. 
كيفية إلغاء الاشتراك على أيفون
 
1. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز أيفون واضغط على اسمك ومعرف أبل في الأعلى.
2. في صفحة معرف أبل، اضغط على "الاشتراكات"، وقد تحتاج إلى إدخال كلمة المرور الخاصة بك أو استخدام Touch ID أو Face ID لتسجيل الدخول إلى حسابك.
3. قم بمراجعة قائمة الاشتراكات النشطة، إذا رأيت شيئا تريد معرفة المزيد عنه أو إلغاءه، فاضغط عليه، فتسرد هذه الشاشة كلاً من الاشتراكات النشطة وأي اشتراكات قديمة تم إلغاؤها كانت لديك في الماضي.
4. في صفحة الاشتراك، راجع التفاصيل حول اشتراكك. لإلغاء هذا الاشتراك، اضغط على "إلغاء الاشتراك" ثم أكد اختيارك، وإذا كنت في منتصف الفترة التجريبية المجانية، فقد ترى رسالة مثل إلغاء الإصدار التجريبي المجاني بدلاً من ذلك.
اعلم أنه عند إلغاء اشتراكك في منتصف دورة الاشتراك، سيظل بإمكانك عادةً الوصول إلى هذه الخدمة حتى نهاية فترة التسجيل الحالية، فإذا قمت بإلغاء خدمة في 15 فبراير، ولكن يتم تجديد الاشتراك عادةً في الأول من كل شهر، فستتمكن في معظم الحالات من الاستمرار في استخدام الخدمة حتى بداية شهر مارس
 

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