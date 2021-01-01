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"واتس اب" تطالب أصحاب الهواتف القديمة بترقية هواتفهم لأنظمة أحدث

01 كانون ثاني / يناير 2021 02:27

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قالت شركة واتس اب" إن دعم التطبيق سيتوقف تدريجيًا على الأنظمة التشغيلية القديمة ببعض الهواتف المحمولة، مما يتطلب من المستخدمين ترقية هواتفهم إلى أنظمة أحدث حتى يتمكنوا من الاستمرار في استخدام تطبيق واتساب. 
 
وقالت" واتس اب" لليوم السابع، إن هذا الإجراء معروفًا تتبعه شركات التقنية للحفاظ على عدم استمرارية دعم أجهزة الهواتف المتقادمة، والاستفادة من هذه الموارد بدلاً من ذلك في دعم منصات حديثة ومتطورة فضلاً عن تقديم منتجات جديدة أخرى لمستخدميها.
 
وذكرت الشركة أنه قبل اتخاذ أي إجراء من هذا النوع، ترسل أولاً إشعارات عبر التطبيق للفئة المحدودة جدًا من المستخدمين الذين سيتأثروا بذلك الإجراء للتعرف على المزيد حول كيفية الاستمرار في استخدام تطبيق الواتساب. 
 
وأضافت بأن إجمالي عدد المستخدمين المطبق عليهم هذا الإجراء محدود للغايةعلى مستوى العالم، ولا يحتاج المستخدمون سوى ترقية أنظمتهم التشغيلية لأحد الأنظمة التي ندعمها حتى يتمكنوا من مواصلة استخدام الواتساب.
 
 

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