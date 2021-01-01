كيفية إنشاء رسم بيانى على برنامج Excel



تتمثل إحدى ميزات Excel الأكثر فائدة في القدرة على تصور بياناتك من خلال عرضها كمخطط أو رسم بياني، يتضمن Excel أكثر من اثني عشر مخططًا يمكن إنشاؤها تلقائيًا بشكل أو بآخر عن طريق اختيار نطاق القيم واختيار المخطط من الشريط.



كما أنه من السهل جدًا إنشاء مخطط دائري أو رسم بياني خطي، وبمجرد أن تجرب يدك في ذلك، تكون الرسوم البيانية الأخرى بسيطة إلى حد ما أيضًا، وهنا نقدم لك كيفية القيام بذلك، وفقا لما ذكره موقع "business insider".



تتيح لك المخططات والرسوم البيانية تحديد كيفية عرض المعلومات في جدول بيانات، على سبيل المثال، افترض أن لديك ورقة عمل لخصت الدهون والسعرات الحرارية لمجموعة متنوعة من الأطعمة، الشكل المجدول لجدول البيانات يجعل من الصعب تفسيره وتحليله، ولكن من خلال بضع الضغطات، يمكنك تحويله إلى مخطط أو رسم بيانى.



اضغط فوق خلية فارغة في ورقة العمل تحتوي على البيانات التي تريد تصورها، واضغط فوق علامة التبويب "إدراج" ثم انقر فوق "PivotTable".

كما أنه باستخدام "الماوس"، حدد نطاقًا من الخلايا يتضمن مجموعة البيانات بأكملها، من المفترض أن يظهر التحديد في مربع "إنشاء PivotTable". اضغط فوق موافق.



اضغط بعدها فوق محورين تريد عرضهما، والتي ستعرض جدولًا ورسمًا بيانيًا للمحورين الذى اخترتهم في كل نوع من أنواع الطعام بمختلف الرسوم البيانية للاختيار من بينهم.



يمكنك الآن معرفة كيفية مقارنة كل فئة مع الأخرى، وهذه نظرة ثاقبة ليس من السهل رؤيتها عند النظر إلى ورقة العمل في شكلها الأصلى.

