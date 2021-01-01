مركز إسعاد الطفولة ينظم حفلاً لتخريج دورة المنتجات الغذائية المتزنة

غزة-الرأي

نظم مركز إسعاد الطفولة التابع لبلدية غزة حفلاً لتخريج دورة المنتجات الغذائية المتزنة والتي عقدها المركز ضمن جهوده لتمكين المرأة اقتصادياً وتطوير مهارات النساء المشاركات وزيادة فرصهن في تحقيق دخل اقتصادي لأسرهن .

وحضر الحفل الذي نظمه المركز في مقره بالمنتزه الرئيس؛ عضوا المجلس البلدي م. هاشم سكيك، وفداء المدهون، ومدير عام الإدارة الشئون الثقافية والمراكز في البلدية م . عماد شحادة صيام، والمكلفة بإدارة مركز إسعاد الطفولة حنين الوحيدي، ورئيس قسم الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية في وزرة الزراعة م. هدى أبو ندى، وطاقم مركز إسعاد الطفولة، ولفيف من السيدات المشاركات .

بدوره؛ أشاد م. هاشم سكيك بجهود مركز إسعاد الطفولة وبرامجه والمشاريع التي ينفذها لدعم السيدات وتمكينهن اقتصادياً، وكذلك بالخدمات التي يقدمها لفئات مختلفة من المجتمع لاسيما قطاعي المرأة والطفولة ضمن جهوده لتنمية المجتمع.

من جانبها، أكدت م هدى أبو ندى أن الدورة تهدف إلى تنمية مهارات النساء المشاركات في صناعة الألبان والأجبان المنزلية، مشيدةً بالتعاون بين الوزارة ومركز إسعاد الطفولة لتنفيذ الدورة.

وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات التقديرية على المشاركات في الدورة وافتتاح رواق المنتجات الغذائية للنساء المشاركات في الدورة .

يذكر أن 30 سيدة شاركن في دورة المنتجات الغذائية المتزنة والتي نظمها المركز بالتعاون مع وزارة الزراعة لتنمية قدرات المرأة اقتصاديا وتعزيز مارات المشاركات في عملية صناعة الأغذية المتزنة .