ميلان ينضم لسباق التعاقد مع ممفيس ديباى

عاد الهولندى ممفيس ديباى، مهاجم فريق ليون الفرنسى، لدائرة اهتمامات ميلان الإيطالى، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية، خاصة أن اللاعب ينتهى عقده مع ناديه، فى نهاية الموسم الجارى، أى يحق له التوقيع لناديه الجديد.

وذكرت شبكة "سكاى سبورتس" الإيطالية، أن ميلان سيكون أحد الأندية المهتمة بالحصول على خدمات النجم الهولندى ديباى، الذى ينتهى عقده الصيف المقبل، والذى حاول التعاقد معه فى أكثر من مناسبة فى السنوات الأخيرة.

وأضافت الصحيفة، أن الروسونيرى، سيواجه منافسة قوية من بعض الأندية الأوروبية الكبيرة، التى ترغب فى ضم اللاعب الهولندى، مثل برشلونة الإسبانى، يوفنتوس الإيطالى وباريس سان جيرمان الفرنسى، خاصة أن اللاعب أصبح حرا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ميلان، حاول ضم ديباى، الصيف الماضى، كجزء من صفقة الجناح البرازيلى لوكاس باكيتا.

وكان الهولندى صاحب الـ26 عاما، قد انضم لصفوف ليون الفرنسى، فى انتقالات يناير عام 2017، قادما من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، وخاض ديباى 154 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 62 هدفا.

ونجح الروسونيرى، فى إنهاء عام 2020، متصدرا لجدول ترتيب الدورى الإيطالى، برصيد 34 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان، الوصيف برصيد 33 نقطة، بعد مرور 14 جولة من الموسم الحالى.