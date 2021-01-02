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الريال ضد سيلتا فيجو.. تفوق كاسح للملكى فى آخر 6 مواسم بالليجا

02 كانون ثاني / يناير 2021 08:09

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يمتلك ريال مدريد سلسلة انتصارات رائعة فى مواجهاته المباشرة مع سيلتا فيجو، قبل المواجهة التى تجمع الفريقين فى العاشرة مساء غد السبت، على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني.

ونجح ريال مدريد فى تحقيق الفوز على سيلتا فيجو خلال 10 مباريات، من آخر 12 مباراة جمعت الفريقين فى الدوري الإسباني، بينما حسم التعادل مباراتين بين الفريقين.

وتلقى الفريق الملكى هزيمته الأخيرة أمام سيلتا فيجو فى الليجا يوم 11 مايو عام 2014، بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من المسابقة خلال موسم 2013 – 2014.

وحقق ريال مدريد الفوز ذهابا الموسم الماضى على سيلتا فيجو فى معقله بنتيجة 3 – 1، بينما حسم التعادل الإيجابي، بنتيجة 2 – 2.

ويدخل ريال مدريد مواجهة الغد محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر، الذي يملك أفضلية مباراتين، في حين يتواجد فريق سيتا فيجو في المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

وجاءت قائمة ريال مدريد، على النحو التالى:
 

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - ألتوبى

خط الدفاع: كارفخال- ميليتاو - فاران - ناتشو - أودريوزولا - مارسيلو - ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - مودريتش - كروس - فالفيردي - أوديجارد - إيسكو

خط الهجوم: بنزيما - هازارد - فينيسيوس جونيور - فاسكيز - أسينسيو - يوفيتش - ماريانو دياز

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