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ريال مدريد يستضيف سيلتا فيجو للعودة للانتصارات فى الدوري الإسباني

02 كانون ثاني / يناير 2021 08:21

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يخوض فريق ريال مدريد الإسبانى مواجهة قوية عندما يستضيف سيلتا فيجو فى العاشرة مساء اليوم، السبت، على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا" بالموسم الجارى 2020-2021، ويدخل ريال مدريد مواجهة الليلة وهو يحتل المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الاسبانى برصيد 33 نقطة من 16 مباراة بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد الذى ينفرد بالصدارة برصيد 35 نقطة من 14 مباراة فقط، فيما يأتى سيلتا فيجو فى المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

ويبحث الفريق الملكى عن العودة للانتصارات من جديد، بعدما سقط فى فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه إلتشى على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدورى الإسباني.

وكان ريال مدريد حقق الفوز فى آخر 5 مباريات بالدورى الإسبانى أمام أندية ديبورتيفو ألافيس وإشبيلية وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو وإيبار بالجولات 11 و 12 و19 المُقدمة من المسابقة و13 و14 بالترتيب، ثم الفوز على غرناطة فى الجولة 15، قبل أن تتوقف سلسلة الانتصارات بالتعادل مع إلتشى بالجولة الماضية.

وحقق سيلتا فيجو الفوز فى الجولة الماضية بالدورى الإسباني، على منافسه هويسكا، بهدفين مقابل هدف، فى المواجهة التى جمعت بينهما على ملعب "بالايدوس".

من جانبه، أكد الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، على صعوبة سيلتا فيجو، وقال زيدان فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة "يجب علينا تقديم مباراة كبيرة للتغلب على سيلتا فيجو، فهم يلعبون بشكلٍ جيد للغاية، فازوا فى 6 مباريات من آخر 7، وسوف يصعبون الأمر علينا، هى فرصة بالنسبة لنا لإظهار من نكون".

أضاف زيدان "أنا محظوظ كونى مدرب لريال مدريد، لا أستطيع تحديد مدة بقائى ولكننى أعطى كل شيء وهذا ما يهمني، لا أعلم ما سيحدث فى الأسابيع القادمة، لذا على اغتنام الفرصة"، موضحا "أمنيتى فى 2021 ألا يصاب أى لاعب من لاعبى فريقي، ثم بعد ذلك الاستمرار فى عملنا، وأن نحاول الفوز فى الألقاب وهذا ما يهمنا".

وعلق زيدان على اعتبار أتلتيكو الأقرب للتتويج بالليجا قائلا "لا أعتقد ذلك، هناك الكثير من الكلام على أتلتيكو لأنه متصدر، ولكن المنافسة ستبقى مفتوحة".

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